SAT 2022: ¿Cuánto dinero puedes recibir en efectivo o en transferencia sin tener problemas?

El caso reciente de un depósito de casi 20 mil pesos a una cuenta equivocada, generó un amplio debate en redes sociales, luego de que la segunda versión de esa historia argumentara que dicha cantidad podía generarle problemas con el SAT como transferencia no reconocida.

Como se informó, el jueves pasado una joven empresaria de una agencia de viajes expuso en redes sociales que semanas atrás realizó el depósito de $19,500 pesos mexicanos por error a la cuenta de una emprendedora, quien presuntamente le dio largas sin devolverle el dinero, aunque insistió en que el mismo banco le informó que el dinero había sido retirado y la cuenta dada de baja.

Por su parte, la señalada se defendió argumentando que no era la primera vez que la quejosa realizaba una transferencia errónea y que ya le había pedido con anterioridad que borrara su número de cuenta, pues insistentemente le reiteraba que "siempre se me sobrepone, no sé por qué".

Explicó que debido a que esta vez se trataba de una gran cantidad de dinero, se asesoró con un contador y un ejecutivo bancario, quienes advirtieron una posible estafa o lavado de dinero, ya que ella había devuelto con anterioridad los depósitos. Insistió en que hizo lo necesario, pues esa cantidad podía traerle problemas a su cuenta con el SAT, al tener que justificar su procedencia.

Aunque la historia finalmente "se resolvió" luego de que un presunto primo de la señalada le devolviera el dinero a la afectada, en redes sociales algunos internautas tacharon de "mentira" la justificación de la señalada, mientras algunos incluso afirmaron que han recibido depósitos de hasta 100 mil pesos sin ser perseguidos por el SAT.

¿Cuánto dinero puedo depositar o recibir sin ser ''perseguido'' por el SAT?

De acuerdo con información de Concamex, la Ley del IRS (Impuesto sobre la Renta) de 2022 establece que "el monto máximo para depositar o recibir dinero en efectivo a cuentas bancarias es de $15 mil pesos mensuales", siendo que una vez superado dicho monto es necesario reportar al SAT dichas operaciones para el respectivo impuesto.

No obstante, el mismo sitio !el reportar estos depósitos no se trasladará directamente al pago de un impuesto, porque serán las mismas financieras quienes sean responsables de gravar el IDE (Impuesto Sobre Depósito en Efectivo)", pero aclara que sí se corre un riesgo de ser auditado por Hacienda para aclarar la procedencia lícita de esos recursos.

Lo anterior es de acuerdo acuerdo con la regla 3.5.13 de la Miscelánea Fiscal 2021, lo que sugiere que podría varias si se considera en las reformas de 2023.

Cabe aclarar que el SAT considera como depósito en efectivo todo ingreso realizado en ventanilla, cajero automático o cheques de caja, entre otros.

¿Qué operaciones no cuentan como depósitos ante el SAT?

Busiiness Insider Mèxico recuerda que las transferencias electrónicas no son consideradas propiamente operaciones en efectivo; por ello, sí puedes recibir más de 15,000 pesos.

Sin embargo, la Ley de Ingresos 2022 sí obliga a que los bancos notifiquen los depósitos en efectivo de manera mensual y no cada año como sucedía en el pasado. Y si bien las transferencias bancarias no son consideradas como un "riesgo" ante el SAT, no así el concepto de pago con el que se realizan, que sí podría generar algunas consecuencias ante Hacienda.