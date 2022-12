Ni las enfermedades vencen al Santa Claus del Sur: ''Con el traje me siento otro''

Lázaro Herrera Fuentes, de 70 años de edad, no solo siente alegría cuando entrega juguetes a los niños y niñas en Navidad, sino se siente en otro mundo y otra persona con su caracterización de Santa Claus del Sur.

Una vez más este año cumplió su deseo de encarnar a Santa Claus del Sur porque recibió unos 300 juguetes donados, en su mayoría pelotas de plástico, pero por sus enfermedades no salió a su tradicional recorrido nocturno por las calles de colonias del sur profundo de Mérida.

Esta vez invitó a los niños y sus papás para que vayan a su domicilio el viernes 23 y sábado 24 de diciembre para que personalmente entregue el juguete disponible.

Santa Claus del Sur: con Parkinson, afección pulmonar y otras enfermedades

Vistió de nuevo su traje de Santa Claus, que tiene 35 años de antigüedad, lució su barba y cabellera blanca natural y aun con su padecimiento de mal de Parkinson, embolia en una parte del cuerpo y una afección pulmonar, tuvo fuerzas para gritar el jojojojojo ante sus pequeños invitados.

En entrevista con Diario de Yucatán, el Santa Claus del Sur contó que decidió dejarse crecer el cabello y barba porque los niños, como curiosos que son, jalaban su gorro o barba y se daban cuenta que era falso, entonces, perdían la fantasía de que Santa Claus les dio el juguete.

“Soy muy sentimental, cuando veo a los niños y a la gente mayor que reciben con alegría lo que les toque me llena de alegría y satisfacción”, señaló.

“Cuando me pongo el traje, me siento en otro mundo, siento que no soy yo, por más increíble que parezca, pero la verdad siento que soy otra persona, parece que formo parte de un cuento de fantasías, es verdad, siento alegría en el corazón”.

La sociedad respondió al llamado de Lázaro Herrera "El Santa Claus del Sur", quien recibió varios donativos. Esta vez, las limitaciones físicas no le permitirán hacer el recorrido pero invita a los niños y sus papás a ir a su casa por un obsequio: https://t.co/RU8nNZhWe8 pic.twitter.com/rVqntfP7tN — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) December 24, 2022

"Me llaman Santa Claus del Sur"

“Cuando das algo a la gente de buena voluntad, no se olvida”, dijo.

“Hoy ya me conocen como Santa Claus del Sur, cuando pasan por mi casa me saludan y me visitan, no me llaman por mi nombre, sino por santa.

Lázaro Herrera reconoce el apoyo incondicional de su esposa, Rosario Vera Fuentes, quien lo ha acompañado y ayudado en los 40 años que personifica a Santa Claus del Sur, y de sus dos hijos Elvis Valentino, de 35 años, y Christopher Adán, de 29.

Afirmó que fueron los pilares para que siga con este personaje aun con sus achaques y está seguro que continuarán con la tradición varios años más porque les gusta el personaje.

¿Cómo surgió el personaje de Santa Claus del Sur?

Lázaro Herrera Fuentes, de 70 años de edad, quien a pesar de sus enfermedades sigue siendo el Santa Claus del Sur

De hecho, ellos forman parte de la caravana que repartía juguetes desde hace años y mañana sábado, si sobran, recorrerán las calles para entregar los regalos a los niños del sur profundo, que forman la colonia Plan de Ayala Sur, cinco fraccionamientos populares y comisarías.

Relató que el personaje surgió hace 40 años, cuando llegó a vivir a la colonia Plan de Ayala Sur. En ese tiempo no había calles pavimentadas, alumbrado público "ni tantos fraccionamientos como ahora" en los alrededores.

Te recomendamos: Horarios de misas del 24 de diciembre de 2022 en Mérida

Como en este asentamiento humano había pobreza y él tenía un negocio de joyería en el mercado Lucas de Gálvez, se le ocurrió comprar algunos juguetes, que en aquella época eran muy baratos.

En la noche, metió todos los juguetes que había comprado en un costal y salió a repartirlo en la oscuridad, sin embargo, algunos lo reconocieron y lo empezaron a llamar Santa Claus del Sur.

Recibía apoyo de compañeros del mercado Lucas de Gálvez

Con el paso de los años su personaje cobró relevancia, sus compañeros del mercado, principalmente joyeros, locatarios y dueños de tiendas del mercado Lucas de Gálvez, se enteraron y lo apoyaban de corazón para que cada Navidad regalara los juguetes a niños de esa zona pobre de Mérida.

“Todo esto del Santa es una alegría para mi. Antes lo planeaba con anticipación porque tenía recursos propios, tenía un negocio de joyería y tres meses antes de la Navidad iba comprando poco a poco los juguetes".

"En esa época estaba barato todo y reunía muchos juguetes que me daba para salir los días 22, 23 y 24 de diciembre”, relató.

Inesperados donadores: Personas a las que de niños les dio juguetes

“Hoy que no tengo los recursos, mi hijo Elvis me animó para que pidamos apoyo a la sociedad. Creo que lo hizo porque durante casi tres años no fui Santa, me sentía triste, pero no podía".

"Tuve una operación, me quitaron la mitad de un pulmón, tengo mal de Parkinson y me dio embolia en el lado izquierdo del cuerpo. Muchos me reclamaron porque no pedí ayuda para que donen juguetes, pero fue de momento, gracias a la gente, recibí como 300 para repartir este año”.

Le sorprende que algunos donadores sean algunos de los niños que les entregó juguete en su infancia, que ahora son padres de familia o abuelos. Eso garantiza que Santa Claus continuará llevando alegría en el sur de la ciudad.