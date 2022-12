Lanzan convocatoria para tomar curso previo al ingreso al bachillerato 2023

Con el objetivo de que los jóvenes obtengan un espacio en algunas de las opciones de formación Media Superior en Yucatán, se abrió la convocatoria para que estudiantes de tercer grado de secundaria o que hayan culminado este nivel, puedan registrarse para el Curso de Entrenamiento del Exani I para el Examen de Ingreso al Bachillerato 2023, se indica en un boletín.

Las sesiones se impartirán en cuatro sedes de escuelas preparatorias estatales de la ciudad de Mérida y para ingresar los aspirantes deben acceder al portal http://cursopreparacion2023.prepasoficiales.net/ para llenar el formato de solicitud de inscripción al curso de entrenamiento e imprimirlo. El link estará activado el viernes 13 de enero de 2023.

Los interesados deberán pagar la inscripción, cuyo datos para la operación bancaria están detallados en la convocatoria https://bit.ly/3VoVuuO y seleccionar una de las cuatro sedes de las escuelas preparatorias estatales donde se impartirá el curso: la No. 3, C.T.M; la No. 6, Alianza de Camioneros; la No. 8 Carlos Castillo Peraza, y No. 10, Rubén H. Rodríguez Moguel, todas de Mérida.

Requisitos para la inscripción al curso pre Exani I

Los estudiantes, madres, padres de familia o tutores, deberán asistir al plantel seleccionado a partir del día miércoles 4 de enero hasta el viernes 13 de enero de 2023, para entregar la siguiente documentación:

El formato de solicitud de inscripción al curso, original de la ficha de depósito emitida por el banco debidamente sellada y copia de la CURP.

El Curso de Entrenamiento 2023 consta de 18 sesiones de enero a mayo y se impartirá de acuerdo al calendario y horarios que se pueden consultar en la convocatoria.

En caso de no cubrirse el mínimo de 30 alumnos por grupo en alguna de las cuatro escuelas preparatorias estatales, se podrá tomar el curso en cualquiera de las otras tres sedes.

Para mayor información los interesados pueden contactar a la Dirección de Educación Media Superior al teléfono 999 9303950 ext. 55211, 55213, 55232, o al correo dems.segey@yucatan.gob.mx.