Yucatán, en riesgo de una sexta ola de Covid-19

Los especialistas recomiendan no abandonar las medidas de higiene y sana distancia.

MÉRIDA.- Los 1,630 nuevos contagios del coronavirus Covid-19 que reportó la Secretaría de Salud del Estado del 19 de noviembre al 2 de diciembre pasado no sorprendieron al doctor Manuel Baeza Bacab, porque era un pronóstico que predijo con base en el análisis riguroso de las estadísticas, la reactivación de todas las actividades y el retiro de protocolos de prevención.

El médico especialista en inmunología clínica y alergias recordó que el 12 de junio de 2021 dio su opinión sobre este tema, el cual el Diario tituló: “Un rebrote anunciado”. “Hoy, estamos en la misma situación”, señaló en nueva entrevista sobre el Covid-19, que va repuntando en el Estado. “Después de varias llamadas de atención, desafortunadamente los pronósticos resultan ciertos. Estamos inmersos en una nueva recaída de la pandemia, y si no se aplican las medidas necesarias para detenerla, corremos el riesgo de entrar en una sexta ola tal como advierten algunos especialistas en salud pública”.

Más de 116 casos de Covid por día en Yucatán

El doctor Baeza Bacab afirmó que a partir del retiro del uso obligatorio del cubrebocas a nivel general en Yucatán el 26 de septiembre, los casos nuevos de Covid-19 se han multiplicado y se pasó de 1.4 casos por día a 116.4 por jornada, una cifra que, a pesar de su incremento, está lejos de la realidad, pues una buena parte de los pacientes no se realizan la prueba y otros con los síntomas utilizan pruebas caseras. La afectación no es individual pues se están enfermando familias enteras.

“Después de un año, Ómicron se mantiene como la variante predominante a nivel mundial con múltiples mutaciones”, explicó. “En la península de Yucatán ha surgido un sublinaje conocido como Xibalbá, que es altamente contagiosa, pero con baja letalidad. Sin embargo, en el Estado las hospitalizaciones tienden al alza porque los casos pasaron de 4 a 10 personas internadas por Covid. Además, los hogares yucatecos se siguen enlutando, pues en el reporte quincenal se reconoce otros tres fallecimientos”.

Yucatán, arriba de la media nacional en casos activos de Covid

El último informe semanal de las autoridades de salud federal tampoco es muy alentador, pues aunque ahora Yucatán no ocupa el primer lugar nacional de casos activos porque nos superó Quintana Roo, el reporte señala que tenemos 52 casos activos por cada 100,000 habitantes, cuando la media nacional es de 10.5, una cifra mucho más elevada que la semana previa. Además, se menciona que Yucatán tiene registrados 139,492 casos de Covid-19; 7,147 fallecimientos y 1,204 casos activos hasta el 6 de diciembre pasado.

¿Por qué ocurre este rebrote?, se le preguntó al médico.

“Como sabemos, en todas las enfermedades existe una triada ecológica compuesta por el agente epidemiológico (SARS-CoV-2), el huésped (las personas) y el ambiente. No podemos decir que haya un nuevo agente, pero sí una nueva subvariante, la Xibalbá, que es más contagiosa y tiene la capacidad de evadir la respuesta de nuestro sistema inmunológico por lo que puede afectar a los vacunados e incluso reinfectar a las personas, aunque con baja incidencia de casos graves”, respondió.

¿Se puede frenar la transmisión?

“Es una realidad que no contamos con antivirales suficientes, efectivos y seguros, por lo tanto es muy poco lo que podemos hacer en contra del coronavirus para frenar la pandemia. Pero sí podemos influir sobre el huésped, lo podemos hacer resistente a la infección a través de las vacunas, y aunque no fueran altamente efectivas para evitarla si disminuyen gravedad y la mortalidad”, señaló. “El huésped puede utilizar medidas inespecíficas de protección como el uso correcto de cubrebocas, la sana distancia y las medidas higiénicas personales. Desafortunadamente, nada de esto es obligatorio lo que está favoreciendo la transmisión en comunidad”.

“Finalmente, en vez de tener un ambiente que disminuya la transmisión hemos ponderado los eventos masivos con poca o ninguna protección”, explicó. “Los resultados de la falta de medidas preventivas de salud pública saltan a la vista: un mayor número de enfermos, de hospitalizados y de fallecimientos, lo cual tiene un efecto directo e inmediato, no solo sobre la salud sino también sobre la economía familiar que todavía no se recupera después de tres años de pandemia”.

Recomendaciones para prevenir el Covid

El doctor Baeza Bacab destacó que en estos momentos de rebrote del coronavirus Covid-19 en Yucatán, la autoridad de salud reinicia su llamado, tenue y sin ser una campaña masiva, sobre el uso de medidas de protección.

“Hay algo que me llama poderosamente la atención, al final del informe técnico semanal de la autoridad federal, éste insiste en el uso de medidas de protección, no solo de higiene sino también de vacunación”, resaltó. “Es algo paradójico, pues las medidas han dejado de ser obligatorias y la campaña de vacunación se ha terminado, a pesar de que otros países no solo continúan vacunando a las personas, sino que ofrecen nuevas vacunas que brindan una mayor protección”.

Para cerrar sus opiniones sobre este rebrote de Covid-19, el reconocido médico y académico recomendó: “Por nuestra salud y la a comunidad, regresemos a lo básico: las medidas de protección, el uso del cubrebocas no tiene fecha de caducidad”.- Joaquín Chan Caamal.