Feria del Empleo Bilingüe en Mérida: ofrecen salarios de 10,000 a 70,000 pesos

Una situación inédita pasó hoy en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI: cinco empresas globales ofertaron 670 plazas con altos salarios, pero hubo pocos solicitantes de empleo. La razón fue que las compañías pidieron que hablen inglés de nivel conversatorio mínimo y sepan de tecnología.

Con todas las promociones que realiza el gobierno del Estado y la llegada de empresas internacionales, Yucatán se convirtió, según el secretario de Fomento Económico y de Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, en un polo tecnológico donde sobran las plazas laborales con sueldos que van de $10,500, $15,000, $40,000, $50,000, $70,000 hasta los $100,000 mensuales.

Nuevo tipo de empleo que se vuelve realidad en Yucatán

"Los nuevos empleos del perfil inglés-tecnología-home ofice son una realidad en el Estado y cambian el futuro de las familias yucatecas y hasta centroamericanas", señaló.

El licenciado Herrera Novelo contó dos historias reales "que le constan": un joven tizimileño estaba destinado al trabajo del campo porque es de familia humilde, pero se rebeló a la decisión paterna, estudió una ingeniería en sistemas y aprendió inglés.

"Eso cambió su destino, hoy trabaja para la compañía global Accenture, gana $70,000 al mes y ahora él sostiene a su familia".

La otra historia la protagoniza una joven nicaragüense que salió de su país por los problemas políticos, vino a estudiar a Yucatán, terminó la carrera universitaria, habla perfecto inglés, se aventuró a competir por una plaza en una empresa global que busca talentos en Yucatán y hoy es coordinadora de un grupo de 100 empleados.

“Esto es lo que quiere el gobernador (Mauricio Vila Dosal), que los jóvenes profesionales tengan oportunidades de trabajo con altos sueldos, que las plazas que ofertan las empresas globales las ocupen yucatecos”, subrayó.

Feria del Empleo Bilingüe, con sueldos de $10,500 a $70,000 mensuales

“Hoy ofertamos 670 posiciones con sueldos que van desde los 10,500 a los 70,000 pesos (mensuales) más prestaciones".

"Estas cinco empresas le apuestan a Yucatán, pero hay 10 empresas más que le apuestan al Estado por lo que en 2023 habrá disponibles 7,000 posiciones para este tipo de empleos”.

Señaló que una de las ventajas de saber hablar inglés en el nivel B1 es que las compañías tienen academias para elevar el nivel del inglés a B2 y con ello ya pueden dar servicio al público y trabajar en procesos, "esa es una gran oportunidad para los jóvenes yucatecos". Aspecto de la Feria del Empleo Bilingüe en Mérida (Foto de Carlos de la Cruz)

Según explicó, las fortalezas que deben tener los aspirantes son hablar inglés, el requisito principal, saber trabajar en equipo y ser tecnológico.

Es decir, con que la persona maneje el paquete oficce ya puede acceder a este tipo de empleo, además de recibir capacitación, tienen salarios bien pagados y es una oferta laboral abierta a todas las edades, desde los 18 años para adelante.

Se le hizo notar que había más oferta de trabajo que solicitantes en la primera Feria del Empleo Bilingüe y se le preguntó si es por la falta de la enseñanza del inglés.

No hablar inglés, una limitante para obtener buenos empleos

“Indudablemente, es un tema a nivel nacional, si checas el Inegi te darás cuenta que ni siquiera llega al 10% de la población mexicana que habla inglés", respondió.

"En Yucatán tenemos el 25% de la población que habla inglés, estamos por encima de la media nacional y queremos avanzar más porque vemos que el mercado demanda perfiles con inglés”.

“El mercado laboral lo regulan quienes contratan a las personas y el gran acierto del gobernador es abrir las puertas para que vengan las empresas y nos digan 'necesito este tipo de profesionales con estas habilidades'", continuó.

"Entonces se incorporan las necesidades al plan de estudios de las universidades como la UTM, la Politécnica, las privadas reaccionaron rapidísimo, como la Modelo, la Marista y la Anáhuac".

"Pero se tiene que generar un ecosistema estatal, no solo las privadas tienen que desarrollar esas habilidades en sus alumnos, también las públicas y por ello se invierte en laboratorios de diseño, innovación, aeronáutica, ciberseguridad”.

¿Quiénes acudieron a la Feria del Empleo Bilingüe en Yucatán?

La primera Feria del Empleo Bilingüe en Yucatán atrajo a un centenar de jóvenes graduados y estudiantes que están por finalizar sus carreras.

Llenaron solicitudes en las empresas globales Accenture, AgileThought, Mayan Soft, Kwan Tecnología, Blue Ocean Tecnologies y Webhelp, esta última ofertó el mayor número de plazas, con 600, para su área de asesor telefónico porque trabaja para aerolíneas.

Sin embargo, Accenture atrajo a mayor número de aspirantes por su diversidad de puestos y altos sueldos.

Iván Santos Escalante, graduado como Licenciado en Actuaría, postuló por un puesto porque sabe inglés, pero le faltaron habilidades sobre tecnología, pero le ofrecieron que lo canalizarían a otra área para ver si hay vacantes para su perfil.

“Esta feria es un espacio que permite a los estudiantes y egresados buscar oportunidades de áreas para desarrollarse, me gustaron estas pláticas motivacionales”, comentó.

“Metí mi solicitud, el área de la tecnología de la información tiene mucho auge, la licenciatura en Actuaria maneja el área matemáticas y estadísticas, pero toma mucha importancia el análisis de datos y lenguajes de programación, es una carrera que se puede adaptar". Aspecto de la Feria del Empleo Bilingüe en Mérida (Foto de Carlos de la Cruz)

Experiencia de un solicitante de empleo bilingüe

"Hablo el 90% de un nativo de inglés, pero te piden conocimientos en tecnologías de la información y mucha actitud, las vacantes no se ajustan a mi perfil, me pidieron mi curriculum y me dijeron que van a ver si me ubican en otra área”, apuntó.

Otro joven que postuló por una vacante en Accenture fue Francisco Medina Tejeda, que está en el último año de su carrera de Ingeniería en Sistemas en el Tecnológico de Mérida.

Explicó que busca una empresa que lo deje ser auténtico, sin miedo a fallar y si no tiene los conocimientos suficientes para ocupar el puesto que lo oriente sobre cómo debe capacitarse.

El director de Kwan Tecnología, Daniel Castañeda, informó que ofrecieron de 15 a 20 puestos, cuyo postulante tiene que tener un nivel de inglés conversacional, no contratan a quienes no puedan comunicarse con facilidad en inglés.

Generalmente, contratan ingenieros en software o carreras afines que sepan de programación y tecnologías, que tengan algo de experiencia en software porque las empresas para las que reclutan son de Silicon Valley, considerada la meca de la tecnología en California.

Saber de tecnología, otro requisito importante para las vacantes

Por ello el proceso de selección es riguroso y tienen que pasar de una a cuatro entrevistas con la empresa contratante que realiza preguntas sobre lo que sabe de tecnología en inglés.

“Son fuertes las entrevistas, es como acostumbran en Silicon Valley, no es como se acostumbra en forma tradicional de que entregas tu currícula y ya”, indicó.

“Exploran cuánto sabes sobre tecnologías y software, es la cultura de reclutamiento de este tipo de industrias a las que trabajamos y les proveemos de profesionistas remotos, por lo que hay que seguir los protocolos que siguen para sus contrataciones".

"Tenemos una planta de 60 ingenieros que ya le trabajan a empresas de Estados Unidos y de Canadá, expertas en software, tienen muy bien afinado sus procesos y usan tecnologías avanzadas porque no se pueden quedar atrás, siempre están desarrollando software que es el producto que venden.

En 2023 habría más Ferias de Empleo Bilingüe en Yucatán

Dijo que las empresas que contratan pagan a nivel local de $15,000 en adelante, la mayoría gana de $30,000 a $40,000 al mes y solo los muy avanzados ganan arriba de $100,000.

La gran oferta de vacantes de empleos bilingües y tecnológicos incentivó al secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Novelo, y la subsecretaria del Trabajo, Iraís Barón Zermeño, a anunciar tres ferias del Empleo Bilingüe el próximo año.