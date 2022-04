Yucatán: por la muerte de un vaquero en Kanasín, diputados regularían los torneos de lazo

MÉRIDA.- En el Congreso del Estado trabajarían en la regulación de los torneos de lazo y corridas, “y por supuesto si esta marca una pauta para la prohibición tendrá que ser en consenso”. "Pongamos manos a la obra en el análisis de las posibilidades de algún acuerdo, alguna modificación para que eso ya no se realice en el estado”, declaró hoy Víctor Hugo Lozano Poveda, diputado del

PAN y presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo.

Por lo pronto, y ante el fatal desenlace que tuvo el último torneo de lazo del que que se tiene conocimiento, en Kanasín con la muerte de un vaquero, el legislador local hizo un exhorto a que se tenga mucho cuidado en la autorización de este tipo de prácticas en los Municipios.

Como se ha informado, el pasado fin de semana perdió la vida un joven vaquero de 19 años de edad, víctima de las cornadas de un toro, al participar en un torneo de lazo realizado en el municipio de Kanasín.

En contra del maltrato animal

Entrevistado al respecto en el Congreso del Estado al término de la sesión de la comisión de Puntos Constitucionales, Lozano Poveda puntualizo: "Yo estoy en contra del maltrato animal; no lo he dicho ahora, lo he dicho durante mucho tiempo. Lo he posicionado en mis redes sociales, donde pueden dar ustedes testimonio de que siempre he estado en favor de los animales; en

contra del maltrato hacia ellos y en ese sentido no va a cambiar mi postura”.

El legislador añadió que siempre están dispuestos al diálogo, al acuerdo. "Vuelvo a insistir, como les he dicho durante todo el tiempo que llevamos en el ejercicio de la legislatura, lo que nos da un valor agregado es el diálogo, conciliación, no el generar votaciones que se inclinen por una mayoría que aplasta. Por el contrario aquí la suma de voluntades los ayuda a

todos a generar mejores productos”.

Y en ese sentido el diputado anticipó que, van a abrir el diálogo relacionado con este tema específico de los torneos de lazo, que es sensible para el interior del Estado definitivamente, pero también es un tema sensible para quienes defienden a los animales.

Alcaldes promueven torneos de lazo en Yucatán

Aunque se ha hablado de que hay resistencia de algunos alcaldes para eliminar estos eventos, y muchas veces incluso son ellos quienes lo organizan, el presidente de la Junta de Gobierno dijo que hay presidentes municipales que están en contra de ello, "por lo menos algunos".

“No deja de ser una industria, no deja de ser una economía que se genera. Soy muy respetuoso de ello, pero no estoy a favor de que se lastime un animal para entretener”, remarcó.

Al fijar su postura legislativa en este tema, Lozano Poveda anticipó que se iría por la regulación. "Y por supuesto si esta marca una pauta para la prohibición, tendrá que ser en consenso con las fuerzas políticas que integramos la legislatura y saquemos el mejor provecho para la ciudadanía”.

¿Se puede prohibir los torneos de lazo?

El entrevistado hizo un exhorto a los alcaldes, para que tengan mucho cuidado en la autorización de este tipo de prácticas, pero respetan primero que nada la autonomía municipal.

“Son permisos que otorga la autoridad municipal. Nosotros no tenemos injerencia en ellos... Yo estoy en contra del maltrato animal y por supuesto también de la invasión de esferas de competencia. Entonces no le puedo prohibir a los alcaldes algo que no me faculta la ley, pero sí hacer un llamado a tener mucho cuidado en esto”, indicó.

"Por eso, añadió, lo que tenemos que hacer es analizar las posibilidades de algún acuerdo, alguna modificación para que eso ya no se realice en el Estado. Definitivamente todo esfuerzo será bienvenido, tendremos que poner manos a la obra en el análisis específicamente de este tipo de temas", finalizó.