Mauricio Vila, presidenciable, según Xóchitl Gálvez: ¿qué le gusta de él?

MÉRIDA.- “A la 4T le quedan dos años. Se van a ir, por ineptos, porque simplemente, a diferencia de Yucatán, el país no crece, por corruptos y ladrones”, y quien debería ser el precandidato por el PAN es el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Es un ching..., yo no sé porque lo tienen aquí escondido”, declaró hoy en Mérida Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora panista.

Al hablar de la política nacional, la legisladora federal afirmó que el gobierno de Morena se ira en dos años, “porque realmente el hijito del presidente, que es un talegón, no puede explicar de dónde saca la lana para tener una residencia en Houston; los hermanos del presidente no pueden decir de dónde sacan sobres amarillos; Manuel Bartlet no puede explicar sus más de 20 casas y más de 20 empresas y grandes negocios que hace en la CFE”.

En opinión de la senadora, los actuales funcionarios del Ejecutivo federal salieron además de ineptos, corruptos. Para ella "el tema de salud es un desastre, el de educación ni hablemos. O sea, los resultados son malos. La gente, pues es como el amor. Hay un amor al presidente, pero su sucesor no será AMLO (Andrés Manuel López Obrador)".

Xóchitl Gálvez en Mérida: ¿a qué vino?

Xóchitl Gálvez fue entrevistada en el Centro de Convenciones Siglo XXI, donde presidió con otras personalidades, incluyendo al mismo gobernador, la toma de posesión del nuevo presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo.

La legisladora aseguró que en la oposición hay mujeres y hombres inteligentes, lo suficientemente capaces para enfrentar a los de la 4T, en las próximas elecciones federales y estatales.

Mauricio Vila, ¿presidenciable?: esto dijo Xóchitl Gálvez

“Por ejemplo, aquí está el gobernador de Yucatán, es un ching... Yo no sé porque lo tienen aquí escondido, con los números que da (de los avances en el Estado), debería ser nuestro precandidato a la presidencia totalmente. Hay que pasearlo por el país como lo hacen Claudia y Ebrard, pero pues si el presidente ya dijo que es carta abierta”, añadió.

Al manifestar su apuesta por el gobernador para la candidatura de su partido, la senadora expresó: “Pues ojalá el gobernador de Yucatán se anime, porque es una persona que ha dado resultados.

"Es un hombre honrado, y es lo que el país necesita, gente capaz, brillante y no solo matraqueros que están atrás del presidente. A mí me gusta, me gusta. Siempre me ha gustado el gobernador Vila. Siempre me ha gustado para la candidatura”.

Sobre la administración federal, la entrevistada consideró que, este gobierno tendrá que dar cuentas. Está cometiendo una serie de delitos, el anuncio que hicieron ayer en el sentido de que solo la CFE podrá distribuir el gas, es un delito. Se tiene que castigar, así como soltar metano es un delito y se tiene que castigar. Este gobierno es criminal, o criminale porque es Rocío Nahle es la responsable de energía”.

“De verdad lo que hicieron con el Tren Maya, tirar miles de árboles y querer tirar ocho millones de árboles es una locura ambiental, entonces en algúnmomento este gobierno tendrá que rendir cuentas”, reiteró.- DAVID DOMÍNGUEZ