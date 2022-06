En Mérida, afirman que los ignoraron con el proyecto del parque de La Plancha

“No estamos en contra de que le dieran el proyecto a un despacho yucateco, sino la forma como se le dio”, señala Félix Rubio Villanueva, promotor desde 2014 del Gran Parque de La Plancha, al hablar del proyecto que presentaría hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Mérida.

“Nuestro desacuerdo es por la forma como se hizo, por la falta de respeto, la mentira y el engaño, por hacernos creer una cosa cuando era otra. Y ahora que viene el presidente descubren el asunto”, añadió.

Como informamos, desde hace ocho años colectivos locales y vecinos de La Plancha trabajaron para hacer realidad el Gran Parque de la Plancha conforme a un plan maestro desarrollado por la UNAM.

¿Por qué sorprendió a promotores el proyecto del Parque de La Plancha?

Rubio Villanueva cuenta que hace un mes, luego de que el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que todo el terreno de La Plancha sería para el parque (antes se habló de que allí estaría el cuartel de la Guardia Nacional), el director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut), Rafael Hernández Kotasek, les informó que el Ejército se haría cargo del diseño.

El funcionario, señala Villanueva Rubio, les pidió incluso una lista de todo lo que los vecinos requieren para el parque a fin de que se ponga a consideración del despacho contratado, que el gobierno anunció el sábado pasado.

El anunció sorprendió a los vecinos que desconocían sobre el proyecto que, según la información dada por el gobernador, prevé un lago con lanchas, un mercado, varias fuentes y secciones de juegos infantiles.

Pedirían al presidente que no anuncie el proyecto

Los integrantes del colectivo consideran injusto que no les informaran pues desde un principio mostraron interés en que se haga el parque.

“Nos hubieran dicho que ya se había dado el proyecto a una empresa local, a lo cual no me opongo. Es injusto que nos hayan ignorado y si ya sabían qué se iba a hacer y ya tenían un proyecto no tenía sentido ninguna reunión”, indica.

Félix Villanueva señala que si tuviera la oportunidad de estar frente al presidente en la presentación del proyecto le diría que no lo anunciara, pues los vecinos, meridanos y yucatecos, fueron ignorados.

“Si se pudiera le vamos a pedir (al presidente) que no lo anuncié y también le pedimos que el proyecto lo haga la UNAM junto con la Uady y todos los que participamos en el Plan Maestro”.

El proyecto, que anunciará el presidente Andrés Manuel López Obrador, estaría a cargo del despacho del arquitecto Javier Muñoz Menéndez.