Ley del Isstey: iniciativa ''es una burla'', opina colectivo ¡Ya Basta!

Este jueves, en sesión del pleno del Congreso del Estado, se votará la nueva Ley de Seguridad Social Social para los Trabajadores Públicos, conocida como “Ley Isstey”.

El miércoles, en visita al Diario, la secretaria de Finanzas y Administración del gobierno estatal, Olga Rosas Moya, afirmó que si se aprueba la reforma, las pensiones quedarán garantizadas y se salvará de un colapso a las finanzas estatales.

En otro frente, el colectivo ciudadano ¡Ya Basta! calificó como burla la iniciativa de la “Ley Isstey” y lamentó que los diputados hayan dejado atrás su condición de representantes populares para convertirse en testaferros del Ejecutivo.

Ley Isstey, una auténtica burla: ¡Ya Basta!

La iniciativa de nueva Ley del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores el Estado de Yucatán (Isstey), que este jueves será discutida por el pleno del Congreso, es una auténtica burla, una muestra de que los asuntos de la actual Legislatura se manejan con absoluto descaro, afirma el colectivo ¡Ya Basta!

Después de un análisis del proyecto de ley, cuyo dictamen fue aprobado el lunes pasado en la comisión creada ex profeso, el grupo promotor de ¡Ya Basta! dice que es lamentable que los diputados de la fracción mayoritaria hayan dejado atrás su condición de representantes populares para convertirse no solo en empleados sino en testaferros del Ejecutivo.

El colectivo agrega que varios conceptos del proyecto legislativo constituyen un ataque a los trabajadores del Estado, no un beneficio como se pregona, y hace notar que en ninguna parte se alude al origen de la crisis del Isstey:

“El desfalco, el atraco o el robo de recursos, como se le quiera llamar al hecho de que durante años se descontaron las cuotas y otros pagos del trabajador que no se transfirieron al instituto”.

¿Qué tipo de acuerdos oculta la Ley Isstey? Cuestona ¡Ya Basta!

“Eso, al parecer, es un caso de complicidades, de tapaderas y quién sabe qué tipo de acuerdos”, subraya Blanca Genoveva Estrada Mora, integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta!

La presidenta de la Federación Estatal de Colonos Urbanos de Yucatán (Fecuy) subraya que el titular del Ejecutivo ni siquiera quiso dar la cara en este tema y por eso dispuso que diputados de su partido, no él, firmaran y presentaran la iniciativa, que —precisa— no es de reforma de ley sino de una nueva ley.

“Prefirió esconderse y usar a sus ‘petronilos’ testaferros para consumar este ataque”, apunta. “Así, podrá escudarse ante cualquier protesta y decir: a mí no me reclamen, no hice nada... que reclamen a los diputados”.

La maestra Estrada y otros dos integrantes del equipo promotor de ¡Ya Basta!, Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer, formulan comentarios después de una revisión a la iniciativa que hoy, de acuerdo con la agenda del Congreso de Yucatán, será discutida y analizada en el pleno, para la votación posterior.

Era bola cantada

A continuación, una síntesis de sus señalamientos, en los que abundaremos en nuestra edición del viernes 22 de julio:

Tal como señalamos en el colectivo ¡Ya Basta! hace unas semanas, cuando emitimos nuestras opiniones sobe el asalto al Poder Judicial, llegó el turno al Isstey. Es un campanazo anticipado.

Por razones poco claras, el titular del Poder Ejecutivo no es quien firmó y envió la iniciativa de ley. Se formó una comisión especial en el Congreso para que supuestamente analizara la crisis y la cacareada quiebra del instituto.

Y resulta que la iniciativa en cuestión fue firmada por seis de nueve diputados que integran esa comisión legislativa. Quizás fue una pretendida evasión de responsabilidad del Ejecutivo, para que, ante cualquier protesta, pueda decir: “No soy yo, vayan y reclamen a los diputados”.

Aún así, queda claro que no se puede engañar a la sociedad de esa manera. Lamentablemente, todo indica que los diputados asumieron, además de su actitud de empleados, el papel de testaferros del Ejecutivo.

“Error de redacción”

La iniciativa original señala en el texto de presentación a los nueve integrantes de la comisión especial, pero al final solo están las firmas de seis: de Crescencio Gutiérrez González, de Nueva Alianza, y de los panistas Dafne Celina López Osorio, Manuela de Jesús Cocom Bolio, Jesús Pérez Ballote, Luis Fernández Vidal y Erik Rihani González.

No firman ese texto Gaspar Quintal Parra (del PRI), Rafael Echazarreta Torres (Morena) y Eduardo Sobrino Sierra (PRD), también integrantes de la comisión.

¿Por qué se mencionaba en la presentación a los nueve diputados y solo estaban seis firmas? La explicación que se conoce es que fue un “error de redacción”. Ya en el dictamen queda claro que no fueron nueve, sino seis, los que la presentaron.

Diputados en Ley Isstey: juez y parte

Y hay más. Esa iniciativa fue estudiada, analizada y dictaminada precisamente por la misma comisión especial. Es decir, se convirtió en juez y parte. Los mismos seis diputados que presentaron la iniciativa terminaron aprobando el dictamen, con el voto en contra de sus tres compañeros.

Llama la atención que el dictamen haya sido emitido por esa comisión sin pasar a comisiones unidas. En el listado de las comisiones permanentes del Poder Legislativo está la de Salud y Seguridad Social, que tiene por objeto estudiar, analizar y dictaminar sobre los asuntos relacionados con el derecho a la salud y la seguridad social de los trabajadores del Estado, tal como se establece en la página web del Congreso. ¿Por qué no trabajaron las comisiones unidas?