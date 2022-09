Silencio y sorna: reacciones ante el ''oportunismo'' de Raúl Paz en Morena

Un mensaje difundido en las redes sociales, cuyo autor es militante de Morena desde 2018, reflejó el sentir de buena parte de los morenistas yucatecos al darse a conocer ayer por la tarde la bienvenida en su partido al senador Raúl Paz Alonzo.

“Creo que se les acabó el internet a los nuevos consejeros yucatecos del partido”, escribió el joven Emmanuel Andrade Martínez, colaborador de Joaquín Díaz Mena en Bienestar y hoy parte del cuerpo de asesores de los diputados de Morena en el Congreso local.

Efectivamente, el silencio prevaleció en las filas de Morena en Yucatán al conocerse la noticia del ingreso de Raúl Paz a las filas de la 4T, que hizo oficial en Ciudad de México el presidente nacional del partido guinda, Mario Delgado Carrillo.

Hay momentos de definiciones: o se está con el pueblo o en la politiquería. ¡Bienvenido @RaulPazMX al lado correcto de la historia! pic.twitter.com/yXZ9i6MCHE — Mario Delgado (@mario_delgado) September 20, 2022

La bienvenida estuvo acompañada del nombramiento del expanista como “comisionado nacional” de enlace de Morena con el sector empresarial.

El de Raúl Paz, un ''chapulineo'' más que sonado

El “chapulineo” de Paz Alonzo, que se veía venir desde hace varios meses, se concretó en la víspera de la definición del tema de la militarización del país en el Senado de la República. Hoy se someterá a votación del pleno la iniciativa de que se extienda hasta 2029 la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad y con el expanista ya está asegurado un voto más a favor de Morena.

Si entre los morenistas hubo silencio, entre panistas y simpatizantes de otros partidos se tomó con cierta indiferencia, y hasta con sorna, el brinco del legislador yucateco a otra bancada.

La posición oficial del PAN es que se trata de una separación “ya anunciada y esperada”.

En el panismo reina la sensación de que nada se perdió y de que el partido receptor de Raúl Paz es el que carga con los negativos.

''Oportunista de principio a fin", las voces críticas a Raúl Paz

En su cuenta de Twitter, la exalcaldesa Ana Rosa Payán Cervera manifestó: “Nada nos extraña de quien nunca ha tenido compromiso con la democracia, con Yucatán y mucho menos con México. Oportunista de principio a fin. Morena es su sitio perfecto”.

Nada nos extraña de quien nunca ha tenido compromiso con la democracia, con Yucatán y muchos menos con México! Oportunista de principio a fin. Morena es su sitio perfecto: #oportunistas https://t.co/rTYXufZeOg — Ana Rosa Payán C. (@anarosapayan) September 20, 2022

Erica Millet Corona, exfuncionaria de la Comuna y del gobierno del Estado, escribió: “Que @RaulPazMx dé el brinco no sorprende. Reúne todos los requisitos para militar entre los morenistas: sinvergüenza y trepador. Me pregunto si @huachodiazmena celebra el acontecimiento. No lo creo. Vergüenza los panistas que le dieron el escaparate que necesitó”.

La cercanía de @MauVila con el senador puede leerse como un indicador más de el #PAN entregará el estado a @PartidoMorenaMx — Erica Millet (@Erica_Millet) September 20, 2022

La alusión a Díaz Mena tiene que ver con la campaña de 2018, cuando Paz Alonzo, siendo presidente estatal del PAN, negoció para sí la candidatura a senador y dejó fuera a Joaquín Díaz, quien era firme aspirante al puesto. Huacho dejó entonces al PAN y se convirtió en candidato de Morena a gobernador.