Trabajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) colocaron cartulinas de protesta contra lo que llaman una injusticia y hostigamiento laboral de Jaynet González Alvarado, encargada de la dependencia en Yucatán, a una trabajadora.

No es la primera vez que empleados de esa dependencia federal acusan a la encargada de hostigamiento laboral, pues en marzo pasado el sindicato realizó una protesta de brazos caídos contra los “maltratos laborales” de los que eran objeto, señaló en su momento el ingeniero Wílbert May Alfaro, líder de la Sección 58 del sindicato.

Acusan hostigamiento laboral contra trabajadora de Semarnat Yucatán

En esta ocasión, los trabajadores de la Semarnat alzaron la voz en apoyo a la ingeniera Guadalupe Tamayo León, quien es jefa de la unidad de gestionamiento, pero desde agosto le retiraron sus responsabilidades y se las dieron a otros empleados nombrados como “encargados”.

La ingeniera Tamayo León explicó que hace 15 días llegaron a ella y le informaron que ya no trabajaba en esa dependencia.

“Me pidieron que firme un hoja de baja voluntaria, según ellos por ‘desconfianza’, pero yo no firmé”.

“Tampoco me dieron algún documento en el que conste mi baja, despido o cese por parte de la Federación”, añadió.

Trabajadores de la Semarnat Yucatán denuncian hostigamiento laboral de Jaynet González Alvarado, encargada de la dependencia

Trabajadores de la Semarnat Yucatán denuncian hostigamiento laboral de Jaynet González Alvarado, encargada de la dependencia

Trabajadores de la Semarnat Yucatán denuncian hostigamiento laboral de Jaynet González Alvarado, encargada de la dependencia

Presunto hostigamiento en Semarnat Yucatán para que renuncie

El miércoles, ante la negativa de la ingeniera a firmar su baja, le comenzaron a negar el acceso al edificio, pero el ingeniero May Alfaro, como líder sindical, intervino y logró que la mujer ingresara a su lugar de trabajo a pesar de que fue separada de sus funciones.

“Lo que quieren es que yo firme, me están hostigando. No he podido acudir a ninguna instancia legal porque, como ya dije, no me han informado de manera escrita sobre mi baja o cese”, comentó.

Trabajadores de la Semarnat colocaron cartulinas en las paredes del edificio en apoyo a la ingeniera y exigen respeto a sus derechos laborales.