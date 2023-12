El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, afirmó que la reforma inmobiliaria aprobada el miércoles 29 pasado pondrá orden en el crecimiento urbano de la zona metropolitana.

Además, afirmó que acabará con la especulación de tierras y dará seguridad jurídica al patrimonio de los yucatecos o compradores de viviendas.

“Sólo puedo definir en una palabra esta reforma inmobiliaria: se llama orden”, afirmó en entrevista durante las sesiones de comisiones.

Reforma inmobiliaria busca orden en el crecimiento urbano

“Va a ordenar el crecimiento de la zona metropolitana y de todo el Estado, acabará con la especulación, dará certeza a quien compre una casa”.

“Los desarrollos de viviendas tendrán que construir un parque en el fraccionamiento, alguna cancha deportiva u otras amenidades que ofrezcan. Los terrenos de donación ya no quedarán como baldíos”, continuó.

“Quien diga lo contrario, que lo demuestre; nosotros dejamos muy claro en todas las normativas aprobadas que no haya especulación de tierras, sino certeza jurídica y que los fraccionadores cumplan lo que están vendiendo”, explicó.

“Hoy es al revés. Créanme, hubo mucha resistencia, sí, por supuesto, pero nosotros los diputados tenemos muy claro que debemos trabajar por y para Yucatán”.

¿Reforma contra el cártel inmobiliario?

Lo del cártel inmobiliario (que denunció en tribuna el diputado de Morena Rafael Echazarreta Torres) generó mucho ruido, ¿puede explicar si estas leyes son para tener una compra segura de vivienda o realizar alguna inversión?, se le preguntó.

“Lo he dicho con mucha claridad desde el principio, estas iniciativas de reforma inmobiliaria tienen meses en el Congreso del Estado”, respondió.

“Aquel que diga que no tuvo tiempo de analizarlas queda en evidencia porque ante la prensa se distribuyeron las iniciativas que presentó el Ejecutivo estatal”.

“Todas las bancadas que tienen asiento en las comisiones analizaron el dictamen y fue aprobado”.

¿Congreso que obedece al Ejecutivo en Yucatán?

¿Qué opinión le merece la exposición que hizo el diputado Echazarreta de que es un Congreso obediente al Ejecutivo, que los funcionarios están sometidos y hay un mal gobierno del Estado?

“Es la misma línea discursiva que ha usado en toda la Legislatura”, contestó Lozano Poveda.

“Creo que el adelantar vísperas y decir que ellos van a ganar (Morena) son temas muy políticos”.

“En esta Legislatura quienes sí queremos trabajar para Yucatán hacemos a un lado esas expresiones aun estando en tiempo de precampañas. Hacemos a un lado la política partidista para construir un mejor Estado”, continuó.

Diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Yucatán (Foto de José Valerio Caamal Balam)

Señalan que los ciudadanos evaluarán quién trabaja por Yucatán

“Hay mucho más temas importantes que estar pensando quién va a ganar o quién va a perder en 2024”.

“Vamos a trabajar por Yucatán. A mí me eligieron para tres años, no me eligieron para estar dos años y aquí estaré hasta el 31 de agosto de 2024, no tengo prisa”, prosiguió el diputado panista.

“Tengo un compromiso con los ciudadanos que me dieron su confianza en un distrito muy votado y no tengo fiebre electoral para ponerme una playera de Acción Nacional y empezar a repartir críticas”.

“La ciudadanía tiene que hacer esa valoración, el ciudadano tiene que tomar las determinaciones y respeto cualquier opinión que vaya en ese sentido”.

Diputados que “quieren un mejor Yucatán”

Lozano Poveda llamó a no adelantar vísperas ni resultados.

“Hoy tenemos una gran mayoría de diputados y diputadas, incluyendo legisladores de Morena, que quieren construir un mejor Yucatán y por ello proponen iniciativas, votan en contra o a favor, pero siempre están construyendo por un mejor Yucatán”, enfatizó.

Se le preguntó por la advertencia de Echazarreta Torres de que promoverá una controversia contra las leyes que regulan la industria inmobiliaria.

“Adelante, eso es otra cosa que tampoco nos tiene por qué molestar ni emocionar ni mucho menos tener otro tipo de percepción de lo que hacemos bien”, respondió.

“El ejercicio del derecho está dentro de lo que la Constitución nos otorga a los ciudadanos, pero eso nos fortalece como Legislatura”.

Morena, inconforme con medidas del Congreso de Yucatán

“Morena (la directiva nacional) se inconformó, no entiendo por qué, porque legislamos en materia de alternancia de género para la candidatura de gobernador, contra la unidad especializada de atención a la violencia de género en el Iepac”.

“Lo bueno es que perdieron y quedaron firmes esas reformas porque las votamos pensando en Yucatán”.

Lozano Poveda afirmó que las sentencias de la Suprema Corte refuerzan que en el Congreso de Yucatán las cosas se hacen jurídicamente bien.

“Por tanto, se puede decir muchas cosas, es normal que haya un apasionamiento y quieran promover acciones de inconstitucional y entablar juicios, pero sólo habría que verificar cuántos ha ganado ese partido”.