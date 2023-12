“Hay crecimiento en Yucatán y ahora es cuando se tienen que poner abusados todos, las empresas yucatecas, sino se las van a tragar las más grandes que vienen, las que ya pasaron por todos los procesos y que tienen calificaciones; la calificación a las empresas les puede ayudar mucho en este aspecto”, advirtió ayer en esta ciudad Jacques Rogozinski, presidente el Comité ESG (Enviromental, Social and Governance) de Dinercap.

Al resaltar que la calificación de empresas puede ayudar al empresariado yucateco para que no “se los traguen”, Verónica Cordero, directora ejecutiva de negocios de HR Ratings, dijo que son muchas ventajas que pueden tener y que van desde conocer sus puntos de mejora hasta importantes créditos sin tener que hipotecar sus negocios.

Entrevistados al término del desayuno-conferencia “La importancia de la calificación e implementación del modelo ESG para la obtención de mejores créditos”, que se ofreció en el Club Campestre, Jacques Rogozinski consideró que en Yucatán hay interés de los empresarios por la calificación de sus empresas, pero todavía hay desconocimiento de sus beneficios, apenas empiezan a conocerlos.

Verónica Cordero señaló que en Yucatán en los últimos años se ha avanzado bastante, cada vez hay más empresas involucradas y promoviendo el tema de desarrollo desde el punto de vista, primero de gobierno corporativo y, segundo, de tener un proceso de calificación.

Reveló que incluso en todo el país solo son tres entidades donde ya muchas de sus empresas son calificadas, y estas son Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, de manera particular en Mérida las empresas ya están interesadas en empezar a aterrizar con este tema, en especial con la presentación de los trabajos que hacen en temas sociales, ambientales y de gobernanza, que son parte de los requerimientos para ser calificadas.

También indicó que sobretodo hay un claro interés en los aspectos ambientales, por la región en la que están, esta zona es muy importante en cuestión de recursos naturales, por lo cual todo el tema ambiental tiene importancia.

El presidente del comité ESG resumió la situación de Yucatán en cuanto la calificación de las empresas de la siguiente manera: “primero es una cultura empresarial, dos es la regionalización de las empresas, aquí básicamente no habían estado expuestas, pero ahora cada día van a estar más expuestas y no porque los empresarios quieran, sino porque la tendencia los va a obligar, porque si no los de Monterrey se van a venir para acá, incluso ya están llegando”.

“Aquí no había la necesidad, porque la región de acá no crecía mucho, era muy bajo su crecimiento, pero ahora con todas las razones que quieras, sean políticas de seguridad o la que quieras, de repente ya hay un crecimiento considerable y se puso el ojo en la zona, sobre todo en la zona de Yucatán, y esto está atrayendo los ojos de muchos y están entrando dinero y al entrar dinero empieza a crecer las empresas”, explicó.

Con este crecimiento –continuó-, es por ejemplo en una taquería se empieza a ver que la demanda de tacos crece, entonces dices a caray ya puedo abrir otra taquería aquí alado, pero a caray de donde voy a sacar los empleados y necesito un crédito para comprar mesas y sillas, o sea está la oportunidad, otros también lo ven y quieren entrar.

“Entonces al venir en estos momentos, estar en un centro donde tienen los reflectores y las empresas se están dando cuenta de que tienen la oportunidad, entonces es ahorita cuando se deben empezar a mover, porque si no se empiezan a mover se los van a tragar los de afuera, porque los de fuera van a venir al ver que hay una oportunidad maravillosa, y si tienen calificación acceso a crédito, vienen y se tragan a la taquería”, expresó.

Verónica Cordero reveló que con la calificación de las empresas, se les dan los puntos de mejora, ese es uno de los aspectos importantes y una de las ventajas al final del día, es la forma en que se presentan hacia los terceros que no tienen nada que ver con la empresa.

“Es el cómo te ven, el decir o comentarles que alguien externo a tu empresa te revisa, el hecho de que te hayas abierto, de que haya esta la apertura para que alguien más vea tu información, tus procesos, que no tienes como este conflicto de que alguien te confirme que yo lo hice y además está bien, que un externo llega lo revisa y cuestiona lo que estás haciendo”, comentó.

Los puntos más importantes en la calificación de empresas, es que se trata del resultado de un análisis financiero de una entidad, pero hoy en día el enfoque de riesgo también cambió, vivió una transición a tomar también en cuenta aspectos cualitativos, donde se considera básicamente la parte ambiental, social y de gobernanza.

“Hay un peso importante en todo el tema de gobernanzas, que las empresa cuenten con un gobierno corporativo tengan documentados sus procesos, que al final del día dentro de este proceso se pueda identificar como se toman las decisiones dentro de la institución, y también la parte social, el impacto que tienes hacia tu comunidad, hacia la gente que trabaja contigo, tus políticas de recursos humanos es algo que se toma en cuenta, y sin duda la parte ambiental”, dijo.

Además tiene muchas ventajas, como el identificar los puntos a mejorar de las empresas, como lo pueden hacer, que requieren, y cuando logran obtener una buena calificación, esta misma les puede servir hasta como garantía para contratar créditos, hay instituciones bancarias que con esto otorgan financiamientos, sin necesidad de hipotecarles propiedades, por ejemplo.

Consideró que esta ventaja para contratar créditos es en parte porque, con la calificación se puede determinar el o los riesgos a los que están expuestas las entidades, y con base en eso se les da un nivel de calificación que permita a los inversionistas o terceros interesados en ver la posición de riesgo de la empresa como tal.

“Creo que parte importante de lo que hacemos como calificadora, es que puedas identificar aspectos métricas que te pueden ayudar a mejorar, y con base a eso las empresas lo que hacen es establecer su estrategia hacia los siguientes años”, indicó.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA