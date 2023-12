MÉRIDA.- Con diferencias muy marcadas transcurrió en el Congreso la elección de dos nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

A uno de los aspirantes a ese cargo intentaron retirarlo de la propuesta, hubo descalificaciones en su contra y un voto extraviado, y para el otro hubo halagos y fue el único que logró el voto unánime de los diputados.

Polémicos nombramientos en Yucatán

En el primer caso se eligió como magistrado a Luis Armando Mendoza Casanova y en el segundo a José Pablo Abreu Sacramento.

La sesión plenaria del Congreso se inició con la aprobación por unanimidad de la licencia que pidió Carmen González Martín, legisladora del PAN, para separarse de su diputación.

Además, se nombró a Mario Can Marín como primer secretario técnico de la Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica, y a Rubén Arjona Ortiz como el nuevo Auditor Superior del Estado de Yucatán.

La primera de los cinco nuevos servidores públicos que ayer mismo asumieron sus respectivos cargos en la sesión del Congreso fue Mariza Jazmín Itzá Briceño, nueva diputada del PAN en sustitución de Carmen González.

El primer funcionario electo por la vía del voto secreto de las diputadas y diputados fue Can Marín.

De los tres candidatos que entraron al proceso él recibió 22 votos a favor y tres en contra. Se consideró que no lo apoyaron en la bancada de Morena, salvo una legisladora s de ese partido que votó a favor.

Arjona Ortiz fue electo con 21 votos a favor, dos nulos y dos en contra.

Discusión ante postulación de Luis Armando Mendoza Casanova

Se sometió a discusión y votación la primera terna de candidatos a magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Gabriela González Ojeda, de Movimiento Ciudadano, pidió una moción para retirar este punto del orden del día y quitar de la lista a Mendoza Casanova, pero la bancada del PAN y aliados desecharon sus peticiones.

Desde las gradas mujeres activistas, profesionistas y académicas con mantas y consignas pedían que se hiciera valer la “Ley 3 de 3” y que no se nombre a Mendoza.

Al someter a discusión la aprobación de la terna, solo se apuntaron dos diputados y una diputada para hablar en contra, nadie a favor. Sin embargo, 18 legisladores votaron para darle el cargo de magistrado.

El primero en hablar en contra fue Rafael Echazarreta Torres, de Morena, quien inició su intervención con un reconocimiento Carmen González por ser la única panista que al menos tuvo el valor de dejar su diputación para no tener que votar a favor de Mendoza, aunque advirtió que seguramente eso “se lo cobrarán en su partido”.

Advirtió que si resultaba electo Mendoza Casanova sería “la muerte de la ‘Ley 3 de 3’ en Yucatán”.

El morenista pidió en especial a las diputadas que voten con el corazón y la conciencia, y les dijo que sería bueno que se preguntaran si doña Sarita Mena, ya fallecida; la exalcaldesa Ana Rosa Payán Cervera, la exgobernadora Dulce María Sauri y otras mujeres a las que se les ha reconocido estarían de acuerdo en esa designación.

Eduardo Sobrino Sierra, del PRD, resaltó la terquedad para que Mendoza Casanova sea magistrado, pues tiene antecedentes de golpeador de mujeres y de aprovechar su cargo de juez para liberar a un violador.

“Esto vendrá a ser una gran mancha para este Congreso, será algo negativo e incongruente, más cuando somos la primera legislatura con una mayoría de mujeres”, dijo.

“Yo he estado en otra legislatura donde siempre el gobernador era panista, pero los diputados del PAN siempre votaron como consideraban y acordaban, no lo hacían por órdenes como ahora parecen hacer”, dijo.

“No hay nada a favor del que quieren nombrar”, puntualizó.

Rubi Be Chan, diputada de Morena, al hablar contra la postulación de Mendoza Casanova, advirtió que de nombrarlo se daría un mensaje equivocado y peligroso a la sociedad.

La votación

Finalmente se realizó la votación y el resultado fue de 18 votos a favor de Mendoza, entre los que se presume están los 14 de la bancada del PAN, más los que siempre los apoyan, que son los legisladores de Nueva Alianza y el PVEM.

Hay otros dos votos que no se sabe si fueron de los dos priistas o la legisladora sin partido.

Al darse lectura a los resultados en la mesa directiva del Congreso se dijo que encontraron tres votos a favor de Emilio Bolio Pérez, de los que Gaspar Quintal dijo que al menos dos eran los de la bancada del PRI y desconoce quién pudiera ser el tercero.

Hubo tres nulos que se presume son los de Morena.

Los 18 a favor con los que finalmente se eligió a Mendoza Casanova, sumando los nulos y los tres a favor de otro candidato suman 24 votos, y votaron 25 legisladores y legisladoras. Faltó uno, del que nadie informó.

Finalmente, con halagos incluso de Morena y el voto unánime de los 25 diputados se eligió a Abreu Sacramento como magistrado. Con este último nombramiento ya suman 12 los de la comunidad lésbico gay en ocupar estos cargos en el país.

Presentarán amparo por nombramiento de Mendoza Casanova

Representantes de organizaciones feministas expresaron su rechazo al nombramiento ayer de Luis Armando Mendoza Casanova como nuevo magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

“No hay congruencia en el Congreso, los mismos diputados sobre todo los panistas que aprobaron la Ley 3 de 3 que tanto presumen, ayer la mataron, al elegir como nuevo magistrado del TSJE a Luis Armando Mendoza Casanova”, declaró ayer Nancy Walker Olvera, representante de organizaciones feministas en Yucatán.

“Pero la lucha sigue, no termina aquí con ese nombramiento. Nos vamos a la lucha legal, presentaremos un amparo contra este nombramiento”, advirtió.

Nancy Walker y otras lideresas feministas en la entidad, como Ligia Vera, Gina Villagómez, María Eugenia Núñez Zapata, acudieron ayer al Congreso del Estado a presenciar el proceso de selección de los dos nuevos magistrados del TSJE, e insistir en pedir que no se nombre a Mendoza Casanova.

Las activistas decidieron hacer una protesta en la puerta del recinto legislativo donde se realizaba la sesión, debido a que no se les permitía la entrada. Más tarde se autorizó el ingresó y presenciaron el nombramiento del nuevo magistrado.

Ligia Vera declaró que esperarán ver los resultados del proceso, presenciar si hicieron caso de sus solicitudes de no nombrarlo, con la advertencia de que si las ignoraban llevarán este asunto a la justicia federal con amparos.

Al consumarse el nombramiento, Nancy Walker confirmó que se recurrirá a un amparo.

“Será un amparo con dinero de nuestra bolsa, de las mujeres y tiempo, pero son los caminos legales que nos toca seguir, y a esta protesta se sumarán mujeres de otros municipios y las colectivas que ya se pronunciaron, el Frente por los derechos de las mujeres, la Agenda de las mujeres por la igualdad sustantiva en Yucatán, estamos aquí hoy y se monitorea a nivel nacional también con Todas México”, añadió Ligia Vera.

Nancy Walker, a quien apenas este año el mismo Congreso le entregó un reconocimiento por su lucha en favor de los derechos de las mujeres, señaló que “hay una clara flagrancia, porque aunque no se le ha sentenciado dado el artículo 65, es por la falta de honorabilidad, o sea, ha sido un juez que ha dejado escapar tal cual a un violador, por eso viola la 3 de 3”.

Manifestó que entonces, como ciudadanía, sí es un reclamo desde lo más profundo para el Congreso, que por una parte no solo aprueba leyes, sino se cuelga la medalla de ser pioneros en el avance, feminista y demás, pero luego, como ahora se vio, no las puede cumplir, son totalmente incongruentes.

“Por eso hay una falta de credibilidad a las leyes, cuantas veces fuimos a hablar a los mismos diputados y diputadas, les dijimos que de nada sirve aprobar leyes cuando no hay reglamentos y cómo bajarlas, cuando ahora vemos que son ellos mismos los primeros en no cumplir con eso”, remarcó.

Añadió que, por una parte presumen los diputados y diputadas de la vanguardia en cuestiones feministas, dan reconocimientos a mujeres etc., y luego no solo les niegan la entrada al Congreso, aunque eso es lo de menos, pero “no apoyan, no son congruentes con lo que ellos mismos han puesto sobre la mesa, es verdaderamente intolerable y muy lamentable”.

La lideresa feminista recordó que fueron las diputadas y diputados de esta legislatura los primeros en todo el país en aprobar la Ley 3 de 3, la cual presumen y hasta reconocimientos nacionales les han hecho, “pero ellos mismos la mataron, ya no hay 3 de 3 en Yucatán la borraron”.

Precisó que por eso, como parte de su manifestación de inconformidad en el Congreso durante y hasta el final del proceso de nombramiento de Mendoza Casanova, sujetaron una manta en blanco, “porque dejaron la ley 3 de 3 en blanco, no la respetaron, la desaparecieron, y ahora nos iremos al amparo contra este nombramiento”, afirmó.