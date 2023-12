A 13 días que concluya la etapa de precampaña en el estado, el Partido Acción Nacional (PAN) ha definido precandidatos y precandidatas en 87 municipios y prevalece la unidad, manifestó Renán Barrera Concha, coordinador general del Equipo Yucatán.

En su caso, como precandidato a la gubernatura, está por definir si realiza un evento masivo de cierre de precampaña con asistencia de militantes y simpatizantes el 3 de enero de 2024, que es cuando termina este período electoral.

“La verdad, ha sido una buena respuesta de la gente en el interior del estado”, dijo en rueda de prensa después de una reunión con directivos de la asociación Poder Migrante Mexicano.

“Llevamos casi 87 municipios definidos con precandidatos. Haremos una pausa los días 24 y 31 (de diciembre), pero después seguiremos trabajando y continuaremos con los recorridos. Anoche (por el jueves) estuve en Tizimín, donde nombramos coordinador municipal a Jorge Díaz Loeza, que seguramente será candidato a la alcaldía de Tizimín”.

Barrera Concha dijo que en términos generales ve muy bien el proceso de unidad en el PAN. Cada vez que hay una competencia o selección de candidatos, todos los partidos políticos tienen riesgo de tener fracturas tanto en el ámbito federal como estatal o municipal.

Pero en el PAN Yucatán, apuntó, llevan casi 87 municipios donde se ha definido las precandidaturas, hay buen ánimo, entusiasmo, tiene un buen equipo de trabajo, hay una coordinación, hay una buena relación con el gobernador Mauricio Vila, con el alcalde interino de Mérida (Alejandro Ruz Castro); con los liderazgos del interior del estado y con la directiva estatal para enfrentar este proceso que será el más importante de Yucatán.

Además de escoger a los mejores perfiles, uno de los criterios que aplican, tanto en los cuadros políticos como en lo individual, es que los precandidatos tengan la capacidad de generar armonía, concordia y cohesión.

Este criterio ha sido la clave para que salgan bien los procesos que han realizado en los municipios.

Por ello, cree que el 3 o 5 de enero de 2024 estará completa la lista de todas las candidaturas de Yucatán.

¿Hará campaña el gobernador aunque sea pluri (en la candidatura al Senado)?, se le preguntó.

“No, le corresponderá seguir haciendo su trabajo. La mejor manera de ayudarnos es que siga ocupado en los temas de Yucatán y que su trabajo este evaluado por la ciudadanía”, respondió.

“Afortunadamente tenemos un gobernador que es de los mejores evaluados. Qué bueno que a Yucatán lo vean desde afuera como un estado que es la excepción de lo que está pasando en el país, especialmente contrastando con los 22 estados gobernados por Morena, donde la tragedia llega junto con la llegada de Morena al gobierno, aquí no queremos eso”.

También se le preguntó sobre las posibles alianzas con otros partidos políticos, cuyas platicas continúan entre las dirigencias.

A su decir, se reúnen tanto las dirigencias como los aspirantes a algún cargo de elección popular, pero es casi un hecho que en Mérida y el gobierno del Estado vayan en candidatura común con los partidos que forman la alianza Frente Amplio por México, que serían el PRI y PRD. Pero a escala local, se sumaría Nueva Alianza.

Todavía faltan algunos municipios que decidan si van en candidatura común o compite cada partido en forma independiente.

“No hay nada en concreto hasta ahora, en las próximas semanas se concretarían las alianzas, pero siempre he dicho que la principal alianza es con la ciudadanía”, enfatizó.

¿Cómo va en las encuestas?, se le preguntó.

“Nos va bien, pero siempre he sido muy escéptico con el tema de las encuestas aun cuando me favorecen. Hoy que tenemos todas las tendencias de las encuestas a nuestro favor no soy triunfalista ni me deprimo cuando estoy abajo”, señaló.

“En estos 15 años de competencia electoral que llevo no me fijo mucho ni me influye en el ánimo ni al equipo esos números. Estoy muy contento por los números que se están dando, aparentemente Yucatán mantendrá esta estabilidad que tiene en los últimos años, el reto será incrementar esa ventaja que muestran las encuestas”.— Joaquín Chan Caamal

Barrera Concha informó que se ha reunido con muchos sectores de la sociedad, recibe todo tipo de sugerencias, planteamientos, solicitudes, propuestas, la mayoría son en los rubros de la salud, seguridad, economía y mayor trabajo gubernamental en el campo, sector en el que trabajará en forma prioritaria si llega al gobierno.