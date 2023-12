Con una pistola calibre .9 milímetros disparó el sábado pasado Mario O.B., de 42 años de edad, oriundo de Veracruz y con residencia en Cholul, comisaría meridana, en su intento de lesionar al propietario de una lavandería ubicada en el kilómetro 000+700 de la carretera federal Mérida-Motul.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) decomisaron el arma de fuego durante la detención del responsable de la agresión, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

La pistola sirve de prueba en el Juzgado Primero de Control contra el veracruzano detenido, quien afronta un proceso penal por homicidio en grado de tentativa, delito por el cual está preso en el Centro de Reinserción Social de Mérida.

De acuerdo con el vocero de la FGE, Juan Álvarez Dávalos, la pistola incautada es .9 milímetros y no es considerada de uso exclusivo de las fuerzas armadas, pero no explicó por qué no lo es.

Según la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea son los revólveres calibre .357 Magnum, los superiores a .38 Especial, las pistolas calibre .9 milímetros Parabellum, Luger y similares y calibres superiores.

Álvarez Dávalos también informó que la Fiscalía solicitó información a la Sedena para que corrobore si Mario O.B. tiene permiso para la portación del arma que detonó contra Juan Higinio F.P. durante una discusión en la lavandería.

Hasta ahora Mario O.B. no tiene denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el uso del arma de fuego.

Sin embargo, no se descarta que durante el proceso se le sume el delito de portación de armas prohibidas, si se acredita que carece de permiso para portar el arma.

La carpeta de investigación 425/2023 donde está la denuncia de Juan Higinio contra Mario O.B. quedó radicada en el Juzgado Primero de Control, a cargo de la titular Silvia Cetina Bautista, quien ya decretó la legal detención del pistolero por el delito de homicidio en grado de tentativa.

La FGE informó que los hechos ocurrieron el sábado 23 de diciembre pasado, cuando el imputado estaba en su vehículo (camioneta Silverado) afuera de la lavandería “donde externó su intención de privar de la vida a la víctima y accionó un arma de fuego, sin lograr su cometido, pero ocasionó lesiones a su víctima que tardan en sanar más de 15 días”.

La próxima audiencia de ambas partes está programada para este viernes 29 de diciembre de 2023.

Sentencias condenatorias por portar armas en Yucatán

Este año la Fiscalía General de la República logró sentencias condenatorias contra dos detenidos que portaban armas de fuego en Yucatán.

El 10 de noviembre de 2023 la FGR difundió que el Juez de Control federal impuso a Julio “N” la pena de 2 años, 6 meses de prisión y multa de 40 Unidades de Medida y actualizacion, que equivale a $4,149.

Julio “N” fue acusado de portación de armas de fuego exclusivo de las fuerzas armadas.

Le decomisaron una pistola tipo revólver calibre .44 especial y 6 cartuchos útiles del mismo calibre.

En otro juicio abreviado, el 20 de octubre de 2023, el Juez de Control federal condenó por el mismo delito a José “M” a 2 años y 6 meses de prisión y multa de $4,137.

A José “M” le decomisaron un arma de fuego calibre .45 junto con un cargador abastecido con 4 cartuchos útiles del mismo calibre.

Otras armas de uso exclusivo de fuerzas armadas

Además de las armas mencionadas líneas arriba, la ley también considera como de uso exclusivo de las fuerzas armadas las siguientes:

Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas calibre .223, 7 mm, 7.62 mm y carabinas calibre .30 en todos sus modelos, así como pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.

Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm.(25), las de calibre superior al 12 (.729 o 18. 5 mm) y las lanzagases, excepto las de uso industrial.

Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms. de diámetro) para escopeta, entre otras.