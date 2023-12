“En 2024 la Cuarta Transformación se consolidará en Yucatán para llevar bienestar e igualdad de oportunidades a todas las familias, sobre todo a las más necesitadas que han sido olvidadas por décadas”, afirmó el precandidato de Morena al gobierno del estado, Joaquín “Huacho” Díaz Mena, indica un boletín.

Al reunirse con militantes y simpatizantes de Morena en su tierra natal, San Felipe, los dirigentes de todas las asociaciones del municipio también acudieron a recibirlo.

Estuvieron presentes los presidentes de la Asociación Ganadera Local, Gonzalo Díaz Marrufo; de la cooperativa Pescadores Legítimos de San Felipe, Carlos López Pomol; de la Cooperativa Pescadores Unidos de San Felipe, Marcial Martínez Marrufo; de la Federación de Cooperativas del Oriente, Francisco Avilés Erosa; el de la Cooperativa de Río Lagartos, Ángel Rivero Tinah, y el secretario de la Federación, Rommel Alberto Alcocer Díaz.

“Huacho” Díaz también estuvo acompañado por el senador Jorge Carlos Ramírez Marín; el diputado federal Rommel Pacheco Marrufo, Jorge Carlos Berlín Montero, Israel Sansón Palma, de Yaxcabá; Roger Aguilar Arroyo, alcalde de Motul, y Luis Cepeda, de Buctzotz.

También se contó con la presencia y apoyo de consejeros estatales de Morena como Lorena Ocampo, Fátima Perera, Ever Dzib, Homero Novelo, Gerardo Duarte, Adrián Quiroz, Miguel Osorio y Edgar Rivero Cob, entre otros.

“Estoy seguro que la Cuarta Transformación va a consolidarse en Yucatán y vamos a trabajar por quienes más lo necesitan”, subrayó Díaz Mena ante abrazos, porras y manifestaciones de afecto.

Asimismo, señaló que en 2024, año declarado en honor a Felipe Carrillo Puerto, será el año del cambio verdadero para el estado.

“En Yucatán a la tercera lo vamos a lograr”, dijo.

El morenista, quien recorre los 106 municipios y las comisarías, dijo a militantes y simpatizantes de su partido que el próximo año se tomará una decisión muy importante: seguir avanzando en el camino de la transformación o regresar al pasado.

“Me llena de emoción y alegría venir a mi pueblo a decir gracias, porque yo no sería quien soy si el pueblo no me hubiera dado la oportunidad un día de ser su presidente municipal. El nombre de San Felipe se repite todos los días, a todas horas, a lo largo y ancho del estado, y lo hago con mucho orgullo”, expresó.

“Huacho” Díaz recordó el triunfo que logró hace 23 años en San Felipe. Sin embargo, abundó, la política es de largo plazo, no de corto plazo, es de lucha sin descanso, sin desanimarse y con tenacidad.

“Solamente quien ha vivido las necesidades puede entenderlas; en Yucatán muchos jóvenes, mujeres y adultos mayores requieren atención y de acceso a igualdad de oportunidades. Por eso vamos a asegurar que la Cuarta Transformación llegue al estado”, expresó.