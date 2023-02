Clausuran proyecto de lotes de inversión en Yucatán: este es el motivo

MÉRIDA.- Un grupo de ambientalistas de Ixil, que a mediados del año pasado denunciaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la deforestación de grandes extensiones de selva al interior de las 712 hectáreas en que se levanta el desarrollo de lotes semiurbanizados Aludra, consiguieron hace unos días la suspensión de la obra y la clausura del proyecto por parte de las autoridades ambientales a nivel federal, anunciaron esta mañana en rueda de prensa llevada al cabo en la ciudad de Mérida.

El asesor de los habitantes de Ixil que promovieron esta denuncia, Sergio Oceransky de la Fundación Yansa, encabezó esta reunión, en la cual se calificó la clausura del proyecto como un gran logro de los ambientalistas que buscan defender a toda costa la integridad de sus tierras y el espíritu comunitario del pueblo, rechazando proyectos de gran envergadura que supongan el daño al entorno natural, como en este caso un desarrollo inmobiliario siete veces más grande que el poblado de Ixil y donde se arrasó con grandes extensiones de centenarios árboles y selva.

Los ambientalistas, entre ellos vecinos de Ixil como Peregrina Cutz, Bertha Garrido y Jorge Yam, por citar algunos, manifestaron su beneplácito por la decisión de las autoridades ambientales del país por la suspensión de actividades y clausua del desarrollo, del cual se dijo ya se han vendido en una primera etapa cerca de 16 hectáreas a razón de 65 millones de pesos.

Lotes de inversión al norte de Mérida, señalados por deforestación

Según se informó en esta rueda de prensa, cuando las autoridades ambientales intentaron realizar una inspección al sitio para constatar las denuncias de deforestación, el personal a cargo del proyecto no aceptó la diligencia argumentando que el proyecto no es propiedad de la desarrolladora, situación que despierta suspicacias entre algunos habitantes de Ixil que temen que toda la operación es un fraude.

“El proyecto Aludra deforesta grandes extensiones de selva y carece de permisos para operar” se dijo a mediados del año pasado cuando se anunció que se interpondría una denuncia ante profepa por estos hechos.

"Render" del proyecto Aludra en Ixil

Aludra es un desarrollo de lotes semiurbanizados ubicados en el municipio de Ixil "en una zona residencial de alta plusvalía y urbanización", se anuncia en algunas empresas de bienes raíces que promueven el sitio. "A tan solo 20 minutos de la ciudad de Mérida y 10 minutos de la costa yucateca, terrenos urbanizados pensados para ser habitados de manera inmediata y con servicios 'premium", dicen los promotores.

Aunque la obra está en suspensión y el sitio cerrado, la desarrolladora aún no da indicios de querer emprender alguna acción legal, amparo o apelación que le permita continuar con el proyecto.

No quieren lotes de inversión en Ixil

“Le decimos a la gente que no se deje engañar, en Ixil no queremos grandes proyectos que impliquen entregar enormes extensiones de tierras, no queremos desarrollos inmobiliarios, ni parques eólicos ni nada. Nosotros querremos seguir trabajando nuestras tierras y continuar cultivando cebollitas y cilantro. Los grandes proyectos sólo traen deforestación e inundaciones en la temporada de lluvia, como ocurrió en 2020” comentó Berta Garrido.

Los ambientalistas denuncian malos manejos de la autoridad ejidal y municipal que ha solapado este proyecto en agravio de los habitantes de Ixil que han visto comprometida la integridad del entorno natural del cual disfrutaban.

“A los desarrolladores inmobiliarios les sale mejor pedir perdón que pedir permiso”, subrayó Oseransky, quién ha asesorado jurídicamente a los inconformes a través de la fundación Yansa, donataria autorizada que apoya la defensa de derechos y territorios y el diseño de sistemas de gobernanza comunitaria para la gestión de beneficios derivados de los proyectos comunitarios.

Multas para desarrolladores de lotes de inversión

“Los desarrolladores saben que una vez deforestado y construido, sólo pagan multas y pueden seguir operando, si a 16 hectáreas le sacan 65 millones de pesos, por supuesto que pueden pagar las bajas cauciones de una multa” agregó.

“Es importante decirle a la gente que más les vale no invertir en lotes ejidales. Son un riesgo porque están en tierras adquiridas de forma fraudulenta y luego quienes pagan las consecuencias son quienes compran de buena fe”, señaló Peregrina Cutz.

En esta rueda de prensa también se hizo un llamado a las autoridades federales en materia de seguridad y procuración de justicia, para agilizar la localización del activista y defensor de derechos comunitarios Ricardo Lagunes, desaparecido en Michoacán desde el pasado 15 de enero. Lagunes ha sido artífice de diversos proyectos de defensa territorial en el país, incluyendo este en particular de la comunidad de Ixil contra el desarrollo inmobiliario Aludra.