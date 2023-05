El Issste alerta sobre los casos de gastroenteritis

El incremento de la temperatura en esta época, los fuertes vientos, las lluvias aisladas levantan partículas contaminantes, y la inadecuada higiene de quienes preparan los alimentos han contribuido a elevar el índice de infecciones gastrointestinales, dice un boletín.

Por eso el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) exhorta a la población a extremar medidas de higiene en la preparación de los alimentos para prevenir casos de gastroenteritis infecciosa, sobre todo en los alimentos que consumen los niños y los adultos mayores para evitar que pierdan líquidos, debido a cuadros de diarrea y vómito que son los síntomas más frecuentes, señaló el doctora Martha Montemayor Curiel, subdelegada médica del instituto.

Además, dijo que el intenso calor tiende a descomponer los alimentos y al consumirlos las personas se enferman, el problema de las enfermedades virales es que no hay un medicamento para controlarlas o para tratar de cortar el cuadro infeccioso, más bien es una serie de medidas generales que se siguen ante una infección estomacal, como por ejemplo estar ingresando a nuestro organismo líquidos, estarnos hidratando constantemente y cuidar no consumir alimentos fuera de casa.

Deshidratación

“La primera intención es cuidar la deshidratación. Las repetidas evacuaciones pueden ser una forma de defensa del organismo para tratar de eliminar lo que en un momento dado nos está causando daño, pero así mismo este cuadro debe ser limitado, irse resolviendo lo más pronto posible, pero mientras se resuelve tenemos que cuidar mucho la hidratación de la persona”.

“Mucha veces la gente acostumbra a comer en lugares donde las personas que cocinan, los tacos, las tortas no tienen ni siquiera agua para lavarse las manos, los ingredientes que se les ponen como la lechuga, o cualquier ingrediente crudo, no están debidamente desinfectados, hay el peligro de que se vayan muchos microorganismos que nos puedan dar esas diarreas, tenemos que tener mucha higiene para evitar enfermarnos, incluso esto ocurre en casa si no lavamos bien lo que vamos a ingerir”.

La funcionaria refirió que el Issste aplica en sus unidades de medicina familiar programas de orientación y promoción de la higiene dirigidos a los derechohabientes como el correcto lavado de manos.

También destacó que la población en general debe extremar los cuidados en el consumo de alimentos y fundamentalmente evitar comer en lugares donde no haya una regulación sanitaria adecuada, es fácil detectar estos establecimientos que no cuentan con las medidas mínimas de higiene por ejemplo aquellos que no tienen agua entubada son lugares donde pueden proliferar los estafilococos o enterovirus.