Ola de calor: Racionan hielo por escasez y alta demanda en Mérida

En algunas fábricas de hielo no se dan abasto para atender la demanda en Mérida. Foto: Vanessa Argáez

MÉRIDA.- La escasez de hielo a causa de la intensa, prolongada ola de calor que azota a Mérida no sólo ha generado problemas para los consumidores sino también para comerciantes, que en algunos casos se han visto "obligados" a racionarlo.

En un recorrido se constató que en algunos sectores, como el poniente de Mérida, hay elevada demanda, escasez generalizada y venta limitada de hielo.

Muchas personas tienen que acudir a fábricas para adquirir la cantidad que acostumbran consumir o vender, cuando se trata de dueños de tiendas, pero incluso ahí está escaseando.

Fin de semana con casi total escasez de hielo en Mérida

El fin de semana pasado la escasez fue casi total y apenas este miércoles se reanudó la venta en algunos comercios, pero en otros siguen esperando el producto, comentaron empleados que prefirieron que no se publiquen sus nombres porque no están autorizados a hablar con la prensa.

En cuando menos dos fábricas visitadas se confirmó que hay venta, pero racionada. De las marquetas se venden máximo dos por persona, con precios de 200 a 240 pesos, y en el caso de las bolsas de hielo en cilindro, de cinco o 20 kilos; gourmet, de cinco o 20 kilos, o potable, de 20 kilos, la venta se limita a un máximo de 15 bolsas por cliente, pese a que algunos acostumbran adquirir 30 bolsas.

Algunas personas recorren la ciudad en busca del producto, como es el caso de dos compradores que esperaban a ser atendidos en una fábrica.

En fábricas de hielo en Mérida racionan la venta

“La demanda de hielo está fuerte, nos limitaron el surtido. Aquí, si eres cliente y consumes 20 marquetas, solo puedes llevar ocho", dijo Manuel Tec Salud, en el establecimiento donde compra habitualmente.

"Sigo buscando unas 10 bolsas más en varios lugares y no todas (las fábricas) tienen”, añadió.

“Busqué en varias partes y no hay, fui hasta una (fábrica) que está por el estadio Salvador Alvarado, ahí si tenían, pero no quisieron vender", dijo Jéssica Castillo González.

"Los empleados me dijeron sí, pero en caja me dijeron que ya estaba apartado. Ahorita voy a ver si me venden media barra”, continuó.

Pega la escasez de hielo en tiendas de conveniencia

A las tiendas de conveniencia, que son muy concurridas, también les pegó la escasez de hielo.

En la zona de Pensiones se averiguó que les están surtiendo cada tres días, pero en apenas 24 horas se acaban las 300 bolsas que reciben.

Por otra parte, en la zona de Caucel hay tiendas a las que no les han surtido desde hace varios días pero les dijeron que cada dos o tres días les llegarán las bolsas de hielo.

Tampoco han recibido el producto farmacias que incluyen tienda de conveniencia en la zona poniente y en algunos casos les han dicho que no les surtirán sino hasta dentro de 15 días.

En un día se agota el hielo que les llevan para vender

Empleados comentaron que durante la ola de calor ha sido tal la demanda que en un día se agota todo lo que les surten.

“Varias personas de otras colonias vienen y nos dicen que no han conseguido hielo en otros lados o si lo consiguen no les da ni para el arranque", señaló un trabajador.

"Ni los que venden machacados han podido regresar al trabajo porque es poco lo que consiguen”, apuntó.