Elecciones en México 2024: triunfo de Morena, peligroso paso al autoritarismo

El triunfo electoral de Morena en el Estado de México el domingo pasado, demuestra que este partido está muy fuerte y bastante bien colocado en la competencia política en todo el país, señaló el doctor Othón Baños Ramírez, analista político y académico de la Uady.

Para el analista político, esta tendencia ganadora del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador lleva dos riesgos para la democracia mexicana:

1) Concentrar el poder político y económico por medio de la presidencia de la República.

2) Un dominio pleno en las cámaras de diputados y senadores haría que Morena tenga todo bajo control.

Entonces, México dejaría de ser un país democrático y se convertiría en un país autoritario. Incluso, con el riesgo de que concreten todos los cambios que ha pretendido el presidente AMLO.

“La coalición de partidos que forma la alianza Va por México quizá no es la mejor solución o la idónea, en México no hay una estructura política que garantice que las coaliciones funcionen bien y siempre hay su estira y encoge”, opina el académico.

“Pero si los partidos de oposición no van en coalición , no tienen ninguna posibilidad de ganar por separado. Morena va a ganar todo y eso es un riesgo para la democracia, porque habría una concentración del poder político y económico, aunque se digan de izquierda, es un reto que está allí”

“El otro reto es, es mejor tener la esperanza de un gobierno de coalición que pueda ser mejor que el gobierno de un solo partido”, señaló.

“La primera cosa que nos deja ver, es que Morena de López Obrador está muy fuerte, está bastante bien colocado en la competencia electoral en todo el país. Gana hasta en los bastiones más tradicionales como en el Estado de México donde casi arrasó".

"Su fortaleza está en todo el país y eso nos advierte que las próximas elecciones de 2024 van a estar teñidas del color guinda, queramos o no. Hasta ahorita las cosas le pintan muy bien a Morena y al presidente López Obrador con el triunfo holgado de Delfina Gómez en el Estado de México”.

El profesor investigador considera que Morena perdió en Coahuila porque eligieron a un mal candidato. Es que allí, realmente no perdió el partido sino el candidato. Se dividieron las fuerzas políticas y hubo muchos problemas.

Un punto que observa de las elecciones del domingo pasado es que la participación ciudadana no fue suficiente para revertir las tendencias de las encuestas.

En el Estado de México votó poco más del 52% del padrón electoral, hubo baja participación ciudadana y eso también es un indicador muy importante en estas elecciones porque demuestra que la clase media no apoyó al candidato de la coalición Va por México que formaron el PRI, PAN y PRD.

“La gente que vota por el partido Morena acudió masivamente y eso hizo la diferencia en el Estado de México, le funcionó a Morena su voto duro que ha logrado con los programas sociales. Morena hizo bien la elección la llevó de manera correcta y rindió un resultado positivo, es muy significativo esta victoria electoral porque es un estado con el mayor número de electores del país.

"Si la clase media no reacciona, no sale a votar en las elecciones de 2024; estarán muy cargadas hacia Morena y es casi seguro que gane el ‘carro completo’, como en la época del PRI. El mensaje es ese, si los partidos de oposición no se ponen de acuerdo, no eligen a un buen candidato que sea capaz de aglutinar y despertar interés en los ciudadanos, va a ser muy difícil que gane la oposición”.