Basura en calles de Mérida: algunos aprovecharon campaña de descacharrización para sacar basura

“No creo que la culpa sea de la campaña”, comenta una vecina que vive a la vuelta de la acumulación de basura de la av. Correa Rancho de la ciudad de Mérida que se dejó durante la campaña de descacharrización que dio inicio el 27 de mayo. Cada que hay campaña de descacharrización, la gente no solo deja su chatarra sino más basura como ropa, muebles viejos, maderas podridas y hasta animales muertos.

“Es lógico que no se llevan esa basura, porque no es parte de la campaña, por lo tanto se queda el cerro de basura provocando que sea un punto de infección y nido de moscos” comenta un locatario del fraccionamiento polígono, en esta zona se nota que ya se han llevado la chatarra que se pueden vender y han dejado solo basura.

Una vecinas de la colonia Los Reyes, comentan que también la gente es muy sucia, “desde el domingo en la mañana no han parado de traer cosas, la gente es tan floja que tiene cosas viejas en su casa y espera a que alguien venga por ellas en vez de que uno mismo las lleve, a pesar de que por aquí a la vuelta hay un lugar donde puedes llevar tus cartones, plásticos, etc”.

Después otra vecina comenta, “tiene razón vecina, pero también acuérdese de que no ha venido nadie del ayuntamiento por la chatarra, han pasado personas ajenas al ayuntamiento a llevarse lo que se puede vender y dejan solo la basura”.

Otros vecinos que pasaban por la colonia Los Reyes, comentan que ya hubo dos accidentes, uno una pequeña se lastimó por no ver la montaña de basura por la noche y otro de un coche que no se percató al dar la vuelta y no vio la basura que hay en la esquina.

Varias zonas de las colonias Oriente y Sureste ha sido afectadas por el abandono de la basura que se acumuló durante la campaña de descacharrización.

“No está mal esta campaña, aunque ahora prefiero llevar mi pet y mi chatarra a vender, después de ver que cada año es lo mismo, deberían poner más atención, supervisión y multar a los que hacen caso omiso y llevan basura o lo que no deben llevar durante la descacharrización”, comenta una vecina de la Vicente Solis, que está muy apenada por la montaña de basura que ha ido creciendo, “tuvimos que llamar a autoridades para que se llevaran un animal muerto que vinieron descaradamente a aventarlo, hay dos vecinos enfermos cerca de la acumulación de basura y si sigue así puede ser un foco de infección”.- Sofía Vital