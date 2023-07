Rommel Pacheco se destapa para la gubernatura de Yucatán

El diputado federal panista Rommel Pacheco Marrufo se destapó este miércoles como aspirante a la gubernatura de Yucatán para las elecciones del próximo año.

De acuerdo con el video de una entrevista al parecer en la Cámara Baja, el exclavadista yucateco, diputado por el PAN, afirmó que su intención de postularse para gobernador es para darle una opción diferente a los ciudadanos, quienes ya están "asqueados de los mismos de siempre".

“No es por qué, es para qué, más bien es para qué", respondió a la pregunta de un reportero.

¿Por qué Rommel Pacheco quiere ser gobernador de Yucatán?

"Yo creo que la gente el día de hoy está asqueada, cansada, de que los mismos políticos de siempre lleguen, yo, al no venir de la política y al ser un ciudadano, que el día de hoy lucha por causas y que no tiene miedo de levantar la mano, porque no tiene cuotas o no viene con favores..., creo que las cosas se pueden hacer bien".

"La gente al estar en la calle me lo dice, nos has defendido, has regresado y cada vez que te comprometes a algo lo cumples", apuntó.

Destacó que en Yucatán se están haciendo las cosas bien, pero eso hay que mantenerlo para las nuevas generaciones, "que lo que nosotros estamos viviendo, los demás lo vivan".

Cabe señalar que en calles del centro de Mérida se observó este miércoles un autobús con una imagen del diputado federal con el mensaje de que "quiere ser gobernador":



Rommel Pacheco, dispuesto a ir en coalición por la gubernatura

Rommel Pacheco también dijo, de acuerdo con El Universal, que estaría conforme si hubiera una coalición del PAN con PRI y PRD, pues es un persona a quien le gusta hacer equipo.

"A través del deporte he aprendido que si tienes un buen equipo es más fácil llegar a los objetivos, tiene que ser un excelente equipo y mientras sea un equipo que quiere hacer las cosas bien, yo estoy para sumar", subrayó.

¿Quién es Rommel Pacheco?

Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, nació en Mérida el 12 de julio de 1986, durante varios años fue un destacado clavadista que representó a México en varias competencias internacionales, como Juegos Panamericanos, Centroamericanos y del Caribe, Juegos Olímpicos y Copa del Mundo, entre otros en los cuales obtuvo medallas.

Incluso, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fungió como abanderado nacional junto con la golfista Gabriela López durante la ceremonia de inauguración.

En la política, fue electo diputado federal por el tercer distrito de Yucatán para el periodo 2021-2024 representando al Partido Acción Nacional, al que recibió la invitación de formar parte por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

En 2021 se convirtió en el primer deportista en activo con un cargo popular, además del primer diputado electo y abanderado mexicano en los Juegos Olímpicos.

También es conocido por haber participado en programas de competencia en televisión nacional, como Exatlón y en Mira Quién Baila.