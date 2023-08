Otro accidente por falta de señal de 'alto' en Mérida: en la colonia Esperanza

Una vez más se registró un accidente de tránsito por falta de señal de "alto" en Mérida, en esta ocasión fue en la colonia Esperanza, que por fortuna sólo arrojó daños materiales.

Apenas el lunes 21 de agosto pasado ocurrió un percance por similar motivo en la colonia Nueva Mulsay, que sí dejó una persona lesionada.

Choque en la colonia Esperanza por falta de señal de "alto"

En el accidente de hoy, los hechos ocurrieron poco después de las 9 de la mañana, cuando una camioneta Tornado transitaba sobre la calle 59 de la colonia Esperanza.

"Yo iba con preferencia y el del camión se voló el alto y me pegó", comentó el conductor al explicar que de la calle 20 salió una unidad de carga, propiedad de una empresa de lácteos, la cual chocó con el costado derecho de la camioneta.

"Pero si te das cuenta ahí no hay señal de alto, en ninguna parte. Él tiene el 'alto' pero no hay señal, por suerte no fue nada grave", aclaró el guiador de la Tornado.

Ambos conductores llamaron a sus aseguradoras en busca de llegar a un acuerdo de reparación de daños, lo cual pudieron hacer porque no hubo personas lesionadas ni daños al espacio público.

Policías del Sector Oriente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tomaron conocimiento de los hechos. Después de que las partes se arreglaron se retiraron del lugar.