Policía Cibernética investiga peligrosa práctica en el CUM; plantel habría expulsado a tres alumnos

La Fiscalía General del Estado confirmó que, hasta las 9 de la noche de este martes, no había ninguna denuncia presentada por el "reto viral" que jóvenes del Centro Universitario Montejo A. C. decidieron realizar como un juego en los baños de ese plantel educativo privado.

La escuela, a través de un comunicado, confirmó que el lunes 28 de agosto vivieron una experiencia lamentable derivada del "penoso comportamiento de un grupo de alumnos que participaron en el reto viral Knock out Challenger" y aseguraron que al tener conocimiento de esto activaron el Protocolo de Protección de Niñas, Niños, Adolescente y Jóvenes que, entre el actuar, está el dar parte a las autoridades correspondientes.

No obstante, como se mencionó, la Fiscalía no tiene registro de ninguna denuncia relacionada a este tema; pero de manera extraoficial se menciona que la Unidad de Policía Cibernética incorporada a la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detectó el vídeo que circulaba en redes sociales y un grupo de agentes acudieron al plantel educativo con la intención de prevenir alguna situación que ponga en riesgo la integridad o la vida de algún menor de edad.

CUM confirma la expulsión de tres alumnos tras "reto viral"

En la diligencia, se supo, los oficiales pudieron platicar con el director del plantel quien informó que tres alumnos que participaron en el reto fueron expulsados y otro grupo de menores que estuvo presente fue suspendido, por lo que con eso daban por aplicadas las medidas de prevención sin mayor intervención de la autoridad ya que no hubo lesionados ni personas fallecidas.

Como se informó, el reto viral Knock out Challengeren en sí no configura, al día de hoy, ningún tipo de delito aunque sí existe una iniciativa de ley promovida por una diputada federal, la cual no ha sido aprobada.

Protocolo de la Segey ante riesgo por los menores de edad

Abundando en el tema del Protocolo de Protección, existe uno en específico para los planteles educativos elaborado por la Segey en el que se detallan tres momentos, el primero es tener conocimiento de una situación de violencia que fue cometida o sigue siendo cometida en perjuicio de una Niña, Niño o Adolescente (NNA), ya sea por flagrancia u observación.

En el paso dos, se puede leer en el Protocolo, es el "Actuar" del personal de la institución quienes tienen la obligación de informar de la situación a sus superiores jerárquicos y éstos a la autoridad competente para el debido tratamiento del tema, así como la elaboración de un reporte de hechos e incidencias que será presentado ante la FGE y la Prodennay junto con un Oficio de Intervención; además de un reporte que será presentado a la Segey.

El tercer punto señala que se deben adoptar medidas complementarias y de seguimiento que van desde canalizar al menor y su familia a distintas dependencias se apoyo, brindar apoyo psicológico al menor que haya sido víctima de violencia y "promover la impartición de talleres o pláticas para abordar las consecuencias negativas originadas por la situación de violencia, fomentando la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, entre otras temáticas afines, a través de la Dirección de Desarrollo Educativo y Gestión Regional de la Secretaría, o mediante el apoyo de otras instancias gubernamentales y no gubernamentales".

Cabe señalar que el Protocolo hace énfasis en la no revictimización de la NNA a través de ciertas recomendaciones como son la rápida actuación, considerar el interés superior de la niñez, mantener la confidencialidad de la información, evitar confrontación entre la víctima y el agresor, y evitar la replica del relato de la situación de violencia.