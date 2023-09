Tormentas eléctricas en Yucatán, mortales: señales que indican que caerá un rayo

En época de verano, la Península de Yucatán y la entidad en particular están sujetas a la formación de tormentas eléctricas, indicó el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Estas tormentas presentan muchos rayos y cuando ocurren las personas deben tomar precauciones para evitar ser parte de la estadística de fallecidos porque los alcanzó un rayo, como le pasó el martes a un empleado municipal de Espita cuando podaba un campo deportivo en pleno aguacero.

El meteorólogo aclaró que esto no sólo se presenta en verano, sino también en las temporadas de huracanes y de frentes fríos.

Según explicó, las nubes tienen carga negativa y todo lo que está al nivel del suelo se llena de carga positiva. Esta última empieza a trepar y busca las partes más altas. Por ello, en caso de que haya tormenta o ya esté “tronando” el cielo no debemos estar en lugares escampados o en la calle, debemos resguardarnos.

Vázquez Montalvo reiteró que no hay que estar en la calle o en lugares llanos donde la propia persona sea “la parte más alta”, como campos deportivos, explanadas o la orilla de la playa.

Durante la tormenta tampoco hay que estar bajo los árboles ni los postes de energía eléctrica, en especial los que tienen transformadores, porque les puede caer un rayo.

Cuando a uno lo alcanza un rayo no es sólo uno, sino que caen varias ramificaciones, aunque uno es el más fuerte, apuntó.

¿Qué es lo que sucede cuando cae un rayo?

Una vez que las cargas positivas alcancen las partes más altas empiezan a llamar a las cargas negativas que están bajo la nube. Cuando se da la conexión de estas cargas, en “microsegundos” pasa una corriente eléctrica con una cantidad excesiva de 100 mil a un millón de voltios, así como temperaturas de 30 mil grados.

Así, la corriente eléctrica estalla las moléculas de oxígeno y ese es el trueno.

A las personas que les caiga el rayo lógicamente les provocará la muerte si es la línea principal. Si es una línea secundaria pueden tener lesiones que les provoquen ceguera, parálisis en piernas o medio cuerpo, entre otras heridas.

No hay que tentar a la suerte y en esta época cuando caiga una tormenta no deben estar en los espacios mencionados, para no ser “punta”.

El meteorólogo de la Uady aclaró que no es el lugar. Por ejemplo, en una explanada o un estacionamiento, si la persona es la parte más alta, entonces pueden cargar la energía positiva, hacer la conexión y que les caiga el rayo. Escena de la lamentable pérdida en Espita, donde un hombre murió al caerle un rayo. Foto de Megamedia

Cuando cae un rayo se unen simultáneamente dos líneas. Una que va del suelo a la nube y otra de la nube al suelo.

En la parte alta de la nube hay cargas positivas y a veces se dan rayos de nubes bajas con altas.

Después comentó que también ha habido rayos que vienen del espacio mismo.

Asimismo, reiteró que lo importante es que con tormenta eléctrica no deben estar en el exterior y no ser la parte más altas de lugares escampados.

¿Cómo saber si está por caer un rayo?

El meteorólogo afirmó que se puede saber si les caerá un rayo: cuando se llenan de carga positiva los vellos de la persona se erizan y se ioniza el cuerpo.

La sensación es similar a cuando se erizan los brazos al pasar cerca del televisor, ejemplificó.

Si la persona es la parte más alta debe romper la conexión y tiene siete segundos para salvar la vida: cuando se está erizando debe tirarse al suelo, agacharse o resguardarse bajo techo, lejos de un poste de energía eléctrica y de un árbol.

El meteorólogo compartió que ha visto cuerpos a los que les ha caído un rayo y se queman por completo, se reducen al 50% de su tamaño, volviéndose una masa de carne. También a cuerpos que aparentemente no les provocó una lesión exterior, pero por dentro todo se quemó. No hay órganos, ni dientes, lengua, nada.

Víctimas de los rayos en Yucatán

Además, recordó que a veces caen rayos sin que esté lloviendo y hay que actuar de la misma manera como cuando hay tormenta al sentir que te estás erizando.

Estamos en una zona donde morirán tres personas al año por causa de rayos, advirtió el integrante del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Extremos Meteorológicos de la Uady.