Jorge Carlos Ramírez Marín se registra como aspirante de Morena a la gubernatura de Yucatán

MÉRIDA.- El ahora ex priista Jorge Carlos Ramírez Marín se registró en los procesos internos de Morena para definir la candidatura a la gubernatura de Yucatán, esto a un día de unirse al partido aliado del oficialismo, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ramírez Marín afirmó que busca construir una alianza con Morena y el Partido del Trabajo (PT) para sacar al PAN del gobierno de Yucatán

“Seguiré siendo crítico de la Cuarta Transformación en todas las cosas que he sido crítico hasta ahora, al menos que las cambien, y seguiré apoyando las cosas que están haciendo bien”, sostuvo tras su registro en una entrevista en el recinto legislativo.

“Yo espero que con Morena y el PT construyamos una alianza sólida para sacar al PAN del gobierno de (Yucatán)”, aseguró el senador @jc_ramirezmarin, esto a un día de renunciar al @PRI_Nacional y… pic.twitter.com/P8Q027FznJ — Político MX (@politicomx) September 27, 2023

Jorge Carlos Ramírez Marín niega traición al PRI

En entrevista en el recinto legislativo, el senador negó que su pasó al PVEM y su registró como aspirante de Morena sean un acto de traición al PRI, partido con el que a militado por años, como acusó la dirigencia priista e incluso otras figuras de la oposición.

.@rubenmoreiravdz asegura que @jc_ramirezmarin traicionó al @PRI_Nacional



"Me extraña porque él es un político profesional, hay una falta de congruencia", el líder de los diputados del @PRI_Nacional aseguró que el partido le entregó mucho a Ramírez Marín y él dejó la bancada… pic.twitter.com/ecqCWvEi14 — Político MX (@politicomx) September 27, 2023

“Podría decir que ellos, sin consultar, están entregando el partido, pero no lo digo; podría decir que eso es traición, pero no lo digo; podría decir que me parece su respuesta desmesurada y sólo representa el grado de desesperación en el que viven por recoger las migajas del PAN, pero no lo voy a decir”, dijo este miércoles.

Las y los yucatecos que queremos una opción distinta a la que brindan Morena y sus aliados, tenemos que demandar, exigir a los partidos opositores una coalición total. Una coalición nacional solamente para la presidencia de la república sería un desperdicio de energía opositora. — Dulce María Sauri (@DulceSauri) September 27, 2023

Además el ahora senador por el PVEM también respondió a Renán Barrera, alcalde de Mérida y aspirante panista a la gubernatura del Estado, quien lo acusó de traición a los ciudadanos que votaron por él “por ser una opción distinta a donde fueron a parar”.

“En primer lugar, le mandé la foto de una ardilla, y en segundo lugar le dije que hace años Mérida no tiene alcalde, tiene candidato eterno, eso sí, gastando el dinero que no es de él”, acusó el ex priista.

"No estoy buscando chamba. Si al final de este proceso no tengo ningún cargo de elección popular o de administración [...] el tema será fundamentalmente rescatar al gobierno de Yucatán, devolvérselo a los ciudadanos [...] a los que no tienen oportunidades de educación, no tienen oportunidades reales de salud [...] que ven cómo se despilfarra su dinero en puras cosas superficiales".

Ramírez Marín busca candidatura de Morena en Yucatán

De acuerdo con los acuerdos de la coalición Morena-PT-PVEM, los dos partidos ‘satélite’ del fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador pueden proponer a dos de sus militantes para participar en las encuestas para elegir al candidato para las elecciones del 2024 en Yucatán.

La dirigencia nacional del PVEM propone al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien militó para el PRI durante 30 años, y a la diputada federal Federica Quijano para que participen en las encuestas de Morena-

Los aspirantes tuvieron los días lunes y martes de esta semana para inscribirse.

Por Morena se registraron Joaquín Diaz Mena, ex titular de Bienestar, Alpha Tavera Escalante, ex dirigente de Morena, los diputados locales Rocío Barrera Puc y Rafael Echazarreta y los senadores guinda, Raúl Paz Alonso – ex panista - y Verónica Camino Farjat – ex priista -.

En 2018, Ramírez Marín y Verónica Camino – ambos militantes del PRI - se postularon en primera y segunda fórmula por la coalición Todos por México al Senado de la República, elecciones que ganaron siendo senadores para las legislaturas LXIV y LXV de 2018 a 2024.

También se registraron a la encuesta el también ex priista Noé Peniche, la diputada federal Carmen Navarrete, el líder de ejidatarios Villevaldo Pech Moo y Mario Peraza Ramírez.

