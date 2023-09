Pendientes del Tren Maya: plan en Yucatán aún presenta detalles por terminar

El viernes 1 de septiembre pasado los hijos y nietos de la familia Moo Chan, quienes viven en la colonia San Patricio de Maxcanú, jugaron por horas sobre los rieles del Tren Maya porque está libre el paso de casi todo ese tramo.

Ante la mirada de padres, tíos, abuelos y reporteros del Diario, los niños tiraron libremente las “piedras negras”, conocido como balasto; se sentaron sobre los rieles, caminaron sobre ellos y las piedras sin preocupación o peligro porque el convoy del Tren Maya procedente de Campeche y con el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus invitados venía lento, con mucho atraso y tenía la custodia de militares de la Guardia Nacional que avisaron del peligro cuando al fin se acercó el ferrocarril.

El proyecto de Maxcanú y en general en Yucatán, que corresponde a los tramos 3 y 4 del Tren Maya, todavía tiene pendientes de terminar varias obras de infraestructura y de seguridad.

Por ejemplo, en Maxcanú la estación está en plena construcción con un avance de alrededor del 50% porque falta el techo, así como terminar los diferentes espacios de la terminal ferroviaria y su equipamiento.

El mismo viernes por la noche que pasó el Tren Maya por la estación de Maxcanú, ésta fue dotada de electricidad y de alumbrado público, lo que alegró a los trabajadores porque siempre estaban a oscuras.

Cercos de seguridad en el Tren Maya, aún sin terminar

Los cercos de seguridad que protegen los rieles y el derecho de vía de este tramo no están concluidos. Una buena parte del derecho de vía del tramo de Maxcanú carece de mallas que impidan el acceso a las personas y los animales. En algunos tramos solo se sembraron delgados tubos de aluminio, pero les falta la malla protectora. En otros tramos, no hay ni tubos ni mallas, solo un cerco de postes de concreto y alambre de púas a la orilla del monte para que no salgan al paso animales grandes como ganado vacuno.

Los postes delgados y las mallas son tan endebles que el viento que sopló los meció de lado a lado, por lo que no son seguros y fuertes. Cualquier persona o animal, como ganado vacuno o caballo, los tiraría.

En algunos tramos solo se sembraron delgados tubos de aluminio, pero les falta la malla protectora. Foto de Megamedia

El paso peatonal subterráneo de la colonia San Patricio no tiene acabado ni pozos profundos que eviten la inundación del túnel cuando llueve. Su inclinación pronunciada es un problema para las personas, tricitaxis, motos y vehículos compactos que pasan debajo de la tierra porque los proyecta a velocidad y propician choques leves o aglomeración. Sin embargo, lo que preocupa a los habitantes de esta zona de Maxcanú es que cuando hay aguaceros el túnel se llena de agua y quedan incomunicados porque es el único paso que lleva al centro del pueblo.

En este tramo de la colonia San Patricio a la estación del Tren Maya de Maxcanú mucho material está todavía en desuso, principalmente rieles, durmientes y otros materiales de la construcción.

Tren Maya en Yucatán, trabajos sin descanso

En el trayecto de Mérida a la zona arqueológica de Chichén Itzá también se vio mucha actividad para la conclusión de las obras en proceso. En la estación Teya todavía hay una buena cantidad de obreros que terminan los trabajos, lo mismo que en varios tramos del derecho de vía se colocan postes a cada determinada distancia en ambos lados de los rieles, perforan pozos, realizan drenajes, trabajan en tramos de la carretera nueva que está delimitada con grandes bloques de plástico, en fin, hay muchos detalles pendientes de este proyecto. El Tren Maya, según ya anunció el presidente López Obrador, será inaugurado en diciembre de este año. Foto de Megamedia



Lo que ya se terminó es la colocación de los rieles, durmientes y balasto, como se vio en el primer recorrido de un convoy del ferrocarril de Cancún a Campeche y de regreso, que se inició el miércoles 30 de agosto y terminó el sábado 2 de septiembre.

El Tren Maya, según ya anunció el presidente López Obrador, será inaugurado en diciembre de este año.

Es probable que desde su inauguración empiece las operaciones regulares, por ello las máquinas están en período de pruebas y han surgido algunas fallas, como publicaron medios nacionales y el Diario.