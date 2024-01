PROGRESO.— El pasado domingo llegó al puerto el último crucero del año, el “Carnival Breeze”, que atracó en el muelle a las 8:30 de la mañana procedente de Cozumel y zarpó con destino a Nueva Orleans a las cinco de la tarde.

El barco trajo consigo 4,464 pasajeros y 1,344 tripulantes, que desde poco antes de las nueve de la mañana comenzaron a llegar a la ciudad.

Se les pudo ver en la zona centro de Progreso buscando restaurantes de comida mexicana, comprar ropa y recuerdos.

La gran mayoría, cerca de 1,200, permaneció en la zona de playa del malecón tradicional.

A pesar de que el amanecer del domingo fue frío, conforme avanzaban las horas el sol se impuso, con un cielo completamente despejado.

Por ratos había algo de fresco debido a que el termómetro marcaba 24 grados, lo que no fue impedimento para que los turistas disfrutaran la jornada.

La buena noticia para los comerciantes de la zona y prestadores de servicios fue que en esta ocasión los turistas sí consumieron y compraron, por lo que pudieron cerrar el año recibiendo algunos dólares.

Al ser domingo, también se pudo ver turistas nacionales que llegaron a este puerto para pasar el día y coexistieron en la playa con los turistas extranjeros. De igual manera, dieron provecho a los restaurantes de la zona, aunque no así a los comerciantes ambulantes.

En 2023 hubo 75 arribos de crucero y cuatro cancelaciones. La primera de ellas fue en febrero, dos más en noviembre y la última en diciembre, al menos en tres casos se debió a cuestiones climáticas y de uno hasta el momento no se ha informado el motivo.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Progreso ha informado en su sitio web que el 2024 será más fructífero que 2023, pues se espera el arribo de 116 cruceros de diversas firmas.

Entre ellos están los infaltables “Carnival Breeze” y “Carnival Valor”, el regreso del “Disney Magic” y el “Ruby Princess”, así como la integración de algunos nuevos como el “Sea Cloud Spirit”, “Radiance of the Seas”, “Club Med 2”, “Islander”, “Grandeur of the Seas”, “Enchantment of the Seas” y el “Jewel of the Seas”.— Abraham Ismael Raz Herrera