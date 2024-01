En los próximos días, los comercios del centro de la capital yucateca lanzarán ofertas y promociones de San Valentín, pero desde ahora ya se ven aparadores decorados con corazones rosas y rojos, peluches, globos, flores, melosos mensajes de amor y pequeños cupidos.

El festejo perfecto de San Valentín depende de los afectos y el cariño; puede haber un desayuno, almuerzo o cena, no faltará quien ofrezca una serenata.

Ese día también se obsequian flores, bombones, galletas y chocolates e incluso no faltará la escapada al cine o a una íntima velada.

Todo lo que se pueda requerir para regalar a la persona especial en San Valentín, ya se puede conseguir en el centro de la ciudad. Los precios son variados, las flores se consiguen desde $30 la pieza hasta un arreglo de $500; un pequeño peluche en $80; una caja de chocolates desde $14; un globo mediano $100 y una botella de vino $180.

Atrás han quedado los decorados, detalles y motivos navideños, dando paso a los preparativos de la fecha donde todos salen al encuentro del amor y la amistad.

A menos de un mes de distancia, el comercio establecido e informal se prepara para una jornada que promete incrementar sus ventas, al ofrecer amplia variedad de artículos para regalar o compartir.

Reservaciones en Mérida para San Valentín

Reservar con antelación la mesa para desayunar, almorzar o cenar en el lugar predilecto es prudente, pues se sabe que ese día casi todos los establecimientos se llenan o no tienen cupo disponible.

Ya sea en el hogar, la escuela u oficina, en el club deportivo o el círculo cercano de amigos, siempre habrá alguien a quien decir “te amo”, “te quiero”, “te estimo” o “eres especial”.

Prepararse con tiempo para brindar un pequeño aunque significativo detalle es deseable por la euforia que se desata ese día.

En el fondo no hay que olvidar que el amor, el cariño y el afecto es algo que no requiere un día en particular para demostrarse y mucho menos un detalle material suplirá ese sentimiento cuando se demuestra con espontaneidad, alegría y de corazón.