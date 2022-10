Reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. IMEF critica nueva medida de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) calificó como “desafortunado” la aprobación de una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que permitiría al Estado transferir dinero de cuentas bancarias sin movimientos a proyectos de seguridad pública gubernamentales.

"Fondear con eso un gasto que debe ser fondeado de forma natural como es el presupuesto para seguridad para la policía, me parece desafortunado, no sería lo correcto", dijo el presidente del comité nacional de Estudios Económicos del instituto, Mario Correa.

Cabe resaltar que la medida de tomar recursos de cuentas consideradas “abandonadas”, es decir que llevan tres años o más sin movimientos, ha sido implementada por años pero los fondos eran utilizados para la beneficencia pública.

IMEF critica reforma a la Ley de Instituciones de Crédito

En conferencia de prensa de este 17 de octubre, el directivo de IMEF afirmó que dicha medida sería aplicada una sola vez, si se llegara a hacer y reiteró que no es bien vista.

"No podemos tener actividades importantes como la seguridad, fondeadas con estas fuentes que no son sostenibles y repetibles en el tiempo; no lo vería como una decisión afortunada", expresó.

Mario Correa cuestionó si disponer de ese tipo de recursos es correcto o no mientras que Alejandro Hernández, presidente del IMEF, dijo que el periodo de tres años es poco para definir cuando se trata de una cuenta inactiva.

"Tres años me parece muy poco, entiendo que hay algunos países en los que se establecen 100 años […] tal vez sea demasiado exagerado, pero tres años que no uses una cuenta puede ser por distintos motivos y que un día que los pierdas; por eso debería ser más largo", afirmó.

Hernández también mostró su preocupación por cómo sería la comunicación con los titulares de dichas “cuentas abandonadas” y sus beneficiarios, y como esta bebe ser segura y funcional, y no para perjudicarlos.

¿En qué consiste la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito?

El pasado 12 de octubre la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, la cual pasará al Senado de la República para su análisis y votación en fechas próximas.

La iniciativa presentada por el diputado de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, y suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena, también de Morena, indica que las cuentas bancarias que cumplan tres años sin movimiento serán consideradas abandonadas.

Una vez consideradas como “abandonadas”, el dinero en dichas cuentas, los intereses y rendimientos acumulados así como lo generado por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, prescribirán en favor de la seguridad pública.

?? Aprueba la Cámara de Diputados una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública. https://t.co/6mCPpc7dYc — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 12, 2022

La reforma señala que el 45% del dinero abandonado será para la Federación, un 30% para los Estados y 25% para los municipios y alcaldías para ser invertido en políticas y acciones de combate a la delincuencia.

Negociaciones del T-MEC preocupan al IMEF

El IMEF también manifestó su inquietud por los cambios en la Secretaría de Economía tras la renuncia de Tatiana Clouthier, ahora extitular de la dependencia así como de la subsecretaria de Comercio Exterior y representante de México en las negociaciones del T-MEC, Luz María de la Mora.

La preocupación se da por las acusaciones de Estados Unidos y Canadá en contra de México por violar los acuerdos en materia energética dentro del tratado, dado que existe una alta probabilidad de llegar a un panel internacional.

"Genera preocupación el relevo en la subsecretaría que lleva el proceso en marcha de las consultas en el marco del T-Mec, y que tenía un reconocido prestigio en estos temas por otra persona sin la experiencia y las credenciales para encabezar un proceso no sólo complejo, sino de costos potencialmente altos", advirtió Alejandro Hernández.

Luz María de la Mora fue sustituida en la subsecretaría de comercio por el hijo del subsecretario Alejandro Encinas.