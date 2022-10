¿El gobierno se quedará con el dinero de cuentas que no registren movimientos? Esto sabemos

MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó el pasado martes 11 de octubre la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, de modo que los recursos “abandonados” en cuentas bancarias serán tomados por el Estado para destinarlos a la seguridad pública.

La iniciativa presentada por el diputado de Morena, Moisés Ignacio Mier Velazco, y suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena, también de Morena, se consideró de urgente resolución, se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato, y se canalizó al Senado de la República, donde aún no se sabe si también pasará en “fast track”.

¿El gobierno se quedará con el dinero de cuentas abandonadas?

Esto quiere decir que aquellas cuentas bancarias que cumplan tres años sin movimiento serán consideradas abandonadas, de modo que el dinero, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global, prescribirán en favor de la seguridad pública.

Es importante recalcar que si bien desde hace años se toman los recursos de las cuentas abandonadas para entregarlos a la beneficencia pública, esta nueva reforma considera que si los montos en las cuentas son menores a 51.958 pesos, (es decir, 540 Unidades de Medida y Actualización), se destinarán a la beneficencia pública, mientras que los montos superiores serán destinados a la seguridad pública.

Así, las instituciones bancarias estarán obligadas a enterar sobre los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el plazo fijado por la ley.

uD83DuDCCC Aprueba la Cámara de Diputados una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública. https://t.co/6mCPpc7dYc — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 12, 2022

¿Qué hará el gobierno con el dinero ''abandonado''?

Dicho dinero deberá ser destinado para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan, señalaron los diputados federales.

Según lo previsto en la reforma, 45% del dinero abandonado será para la Federación, un 30% para los Estados y 25% para los municipios y alcaldías.

¿Cuándo se considera una cuenta ''abandonada''?

De acuerdo a la Condusef una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros (el cobro de comisiones que haga el banco no se considera un movimiento financiero), al pasar ese tiempo el monto depositado se va a la cuenta global, la cual incluso, genera intereses mensuales y no te cobra comisiones.

Sin embargo, el banco tiene la obligación de avisar al domicilio registrado en la cuenta, con 90 días de anticipación a que se cumplan los tres años de inactividad, que tus recursos se irán a la cuenta global; sin embargo, durante este período el monto depositado sigue siendo tuyo.

Si pasan otros tres años más después del depósito en la cuenta global sin ser reclamados, ni tener movimiento alguno, serán entregados a la Beneficencia Pública y ya no podrán ser recuperados.

Polémica por reforma sobre cuentas de banco ''abandonadas''

Pueden existir otras inconsistencias con las cuentas bancarias que no registren actividad. Actualmente, el Sistema de Información de Consulta de Beneficiarios de Cuentas de Depósito es un mecanismo que la Condusef pone a disposición de los usuarios para aquellas personas que se presuman beneficiarios de una cuenta de depósito de un familiar fallecido.

“¿Qué va a pasar si una cuenta que se quedó sin beneficiario, o si se está litigando?”, reflexiona el expresidente de la Condusef.

Ofrezco una disculpa, señalé el plazo de seis años, pero en realidad es de TRES años, aquí está el documento uD83DuDC47 ¡mucho ojo! pic.twitter.com/8KjlA1tmUf — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 12, 2022