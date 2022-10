En Guaymas, Sonora; maestros realizan peculiar simulacro; autoridades lo reprueban

HERMOSILLO, Son., octubre 18 (EL UNIVERSAL).- Un maestro de la Escuela Primaria 24 de Febrero de Guaymas, Sonora; implementó un simulacro con estudiantes de la escuela, a quienes enseña la manera de protegerse durante una balacera. Esto luego de que en días pasados la comunidad fuera víctima de un tiroteo.

No obsante, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) reprobó este tipo de acciones, pues considera que la dramatización "confunde, vulnera y expone en redes sociales la integridad de nuestros menores de edad, algo que no permitiremos".

"¡Abajo, pecho abajo, protéjanse!", se escucha decir a un maestro durante el simulacro, en el que se puede ver a los alumnos tirándose al suelo y cubriendo su cabeza mientras permanecen boca abajo.

El video del supuesto simulacro, generado el lunes pasado, alimenta la confusión y expone a nuestras niñas y niños; tampoco contribuye a generar la percepción de normalidad que nuestros planteles requieren para garantizar educación de calidad, aseguran las autoridades de la SEC en un comunicado.

"Los planteles escolares son entornos seguros y las autoridades educativas están en contacto permanente con las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno para atender cualquier tipo de contingencia que ponga en riesgo a alumnos y docentes".

La Secretaría insiste en que hasta el momento no se tienen registrados en Sonora hechos con armas de fuego que hayan alcanzado a alguno de los más de 3 mil 145 planteles de Educación Básica, por lo que informa de medidas contra directores y docentes que distraigan la rigurosa aplicación de los protocolos aprobados a nivel federal y estatal.

¿Qué hacer en caso de un hecho de violencia en la escuela?

Los protocolos de seguridad que SEC aplica regularmente, acompañada de los Comités de Seguridad Escolar, están elaborados por profesionales y son proporcionados por la autoridad federal y estatal, no son ocurrencias personales, insiste el escrito de las autoridades.

La Secretaría de Educación Pública ha elaborado un Manual de Seguridad Escolar con indicaciones para proteger a nuestros niños de la inseguridad y la violencia, donde se incluyen líneas de acción en casos de enfrentamientos con armas de fuego en inmediaciones de la escuela. En todo momento se resalta el apoyo socioemocional, la capacidad de seguir instrucciones y la comunicación con padres de familia".

Los planteles son, y seguirán siendo, espacios seguros para la convivencia nuestros niños y niñas, ello gracias a la aplicación correcta de los protocolos de actuación aprobados por la autoridad educativa, externa la SEC.

Balaceras en Guaymas, cercana a varias escuelas

Desde hace más de tres años, se han venido presentando hechos violentos cerca de los planteles escolares, donde tanto docentes como alumnos han expresado en video grabaciones como se siente escuchar detonaciones desde el interior de la escuela.

El 5 de octubre del 2018, alrededor de las 12 horas fueron asesinados cinco policías la avenida Serdán de Guaymas, en dos ataques armados diferentes, casi simultáneos.

Fueron perpetrados por un comando armado que viajaba en dos vehículos; cinco elementos de la Policía y Tránsito Municipal resultaron muertos y tres heridos. Los primeros hechos ocurrieron afuera del Instituto Regional donde se imparte educación primaria y secundaria, pero muy cerca del lugar se encuentra la Casa de la Cultura, un preescolar y otras instituciones de educación básica.

Tras la agresión armada contra los policías, en Guaymas se generó un clima de tensión, debido a que se llevó al cabo cuando cientos de estudiantes estaban dentro de sus aulas y, posteriormente, los padres de familia colapsaron la avenida Serdán para recoger a sus hijos.

El 13 de septiembre del 2019, a las 11.20 horas, se registró un enfrentamiento entre criminales y elementos de la Guardia Nacional, en el sector Infra en Guaymas. En ese momento, se festejaban las fiestas patrias al interior de la Escuela Primaria Plutarco Elías Calles.

La situación no sólo causó terror entre estudiantes y maestros, sino que los padres de familia alarmados salieron de sus hogares para sacar de la escuela a sus hijos y llevarlos a resguardar a sus hogares. Esa ocasión, en redes sociales se hizo viral un video donde la maestra María Elena Quintero Rojas, implementó una dinámica de juegos y puso a cantar a los niños para evitar que entraran en pánico.

El pasado 7 de septiembre, mientras sucedía el rescate de cinco personas secuestradas y se escuchaban las detonaciones de arma de fuego, una maestra de la escuela Nicolás Bravo, de la colonia Burócrata, de Guaymas, angustiada mandaba un mensaje en video.

"Papás, para informales que estoy tirada en el suelo, balazos en estos momentos, yo en mi salón. Por favor no venga absolutamente nadie estoy tirada en el piso, balazos aquí en la escuela afuera. Papás lamento informarles que esta situación es real, fueron de seis a siete balazos, sigo tirada en el suelo aquí dentro del salón con los conserjes, ignoro que está sucediendo, no se escuchan policías, ni nada, es un silencio, por favor estense al pendiente y no pasen por aquí”.

“Papás, desafortunadamente los balazos no paran, entonces no se les ocurra venir. La escuela ya se cerró. Para informarles que no vengan a la escuela, está cerrada por los balazos afuera”. Padres de familia apoyan a maestro.

Padres de familia defienden a maestro en Guaymas

El apercibimiento de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) al maestro Eduardo Alcantar, que imparte clases en 5to grado en la Escuela Primaria 24 de Febrero, ha sido reprobado por padres de familia y usuarios de redes sociales quienes se han volcado en comentarios de apoyo hacia la actitud del docente.

"El maestro estuvo en lo correcto, el poder informar a los niños como deben actuar en estos tiempos de tanta violencia en nuestro puerto, ya no sale uno tranquilo ni hacer las compras de la semana, y las autoridades no hacen nada para evitar tanto crimen!!!", fue una de los comentarios en redes.

"Reprobable me parece a mí, la falta de conciencia de la SEP, reprobable la falta de un programa de repliegue y evacuación en caso de cualquier siniestro, reprobable que en vez de tomar el ejemplo se dediquen a sancionar, reprobable las condiciones de las escuelas y que aun así hay maestros con vocación de servicio dando todo para formar adultos conscientes y pensantes, que desde niños aprendan a cuidarse y a reaccionar ante el mundo que les rodea".

"Lo reprobable son las balaceras no solo en Sonora si no en todo el país y obvio se le tiene que enseñar a los niños que hacer en este tipo de situaciones o es que la SEC prefiere desgracias en las escuelas, como sucede en el país vecino que han muerto bastantes niños y adolescentes", sostiene otro comentario.