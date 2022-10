Chofer de Metro que fue exhibido en estado de ebriedad; detenido y trasladado al Reclusorio Norte

Luego de que el pasado martes 18 de octubre se diera a conocer vídeos de un chofer del Metro de la CDMX en estado de ebriedad , este día la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó la orden de aprehensión girada en contra de Erick “N”, quien hasta ese hecho trabajaba en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El exchofer del metro fue denunciado el pasado 21 de octubre por el STC por los delitos de tentativa de homicidio y ataque a las vías de comunicación. Erick “N” habría sido presentado ante un juez en las instalaciones del Reclusorio Norte, en donde se definirá su situación jurídica en las próximas horas.

¿Qué pasó con el chofer del Metro de la CDMX?

El pasado 18 de octubre usuarios del Metro denunciaron vía redes sociales que el chofer de la Línea 2 abrió las puertas del tren del lado contrario al andén de ascenso y descenso de pasajeros cuando llegó a la estación Xola de la línea azul, lo que significó un riesgo para quienes viajaban allí.

Tras solicitar el apoyo de las autoridades, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) sacaron al conductor de la cabina del convoy. Fue en ese momento donde se grabó el estado del chofer, el cual fue trasladado a un cuarto privado para hacerle la prueba de alcoholemia y confirmar el estado de ebriedad de éste.

“Tírenme un paro pa’ que no me corran. No sean cabrones, al chile esa es mi vida”, dijo el conductor a las autoridades que le realizaron la prueba toxicológica.

Tras los hechos Erick “N” fue removido de su cargo y denunciado por el STC.