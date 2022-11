Ciudad de México.- Tras el anunció de la salida de Denise Maerker del programa "En Punto", toma su lugar el periodista Enrique Acevedo. Aquí te decimos quién es la nueva cara del noticiero estelar de Televisa.

En su anuncio, Denise Maerker, primera mujer a cargo del noticiero estelar, aclaró: "No me voy. Es un nuevo desafío que me emociona y compromete", ya que en realidad ella no abandona la empresa, pues dejará la conducción en la que permaneció 6 años, para fungir como productora ejecutiva. en la misma televisora.

¿Quién es Enrique Acevedo, la nueva cara del noticiero estelar de Televisa?

El presentador de noticias, Enrique Acevedo, originario de Ciudad de México, desde el próximo 9 de enero de 2023 será el rostro del noticiero estelar de Televisa, espacio que ha sido señalado por magnificar la voz del poder y una herramienta de control a la oposición.

Enrique Acevedo obtuvo una Maestría en Periodismo. Ganó un Premio Emmy en la categoría de Noticias y Documental al Mejor Largometraje en Español en el 2017 por su participación en La Amazonía: Un Paraíso a La Venta.

El periodista que actualmente tiene 44 años inició su trayectoria en el periódico Reforma. Posteriormente se trasladó a Nueva York para estudiar en la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia. Despuyés de eso estuvo 3 años en Televisa para luego dar el salto Telemundo en Estados Unidos y en 2011 a Univisión.

En entrevista para el medio El País, el periodista dijo estar muy emocionado de regresar a México "para hacer periodismo en mi país. Siempre ha sido un objetivo profesional, pero no pensé que llegaría en este momento, para ser honesto. Es un momento importante en el país. Tenemos un año preelectoral y luego las elecciones de 2024. Una serie de cambios demográficos y sociales más allá de los políticos".

¿Donde labora Enrique Acevedo, previo a su llegada a Televisa?

El actualmente vive en Miami, por lo que señala que estaba concentrado en hacer periodismo en inglés para la CBS como primer corresponsal latino de 60 Minutos. De hecho, él no dejará por completo CBS y se mantendrá como colaborador especial.

En la entrevista al citado medio, Enrique Acevedo señala que "el periodismo en México tiende a ser oficialista y me gustaría escuchar más a las personas que se ven afectadas por las decisiones oficiales. Menos alas encargadas de ejecutar las políticas públicas o diseñarlas".

Por su parte, esto es lo que Televisa ha dicho sobre Enrique Acevedo: