Fernández Noroña tiene altercado con ciudadanos; critican que compra en supermercado 'fifí'

CUERNAVACA.- El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, tuvo un altercado con clientes del “City Market” de Cuernavaca, Morelos al ser cuestionado por comprar en un supermercado de productos “gourmet”.

En el vídeo grabado por la usuaria de Twitter @kryespitia, y una de las dos mujeres involucradas en el altercado, se ve al diputado ser cuestionado por las susodichas y otro hombre sobre porque acudió al supermercado descrito como “fifí” en redes sociales.

“¿Qué hace en City Market, a ver cuéntenos?”, cuestiona la usuaria quien grabó al vídeo, “¿Y qué tiene, qué tiene?”, contesta el diputado mientras otra mujer se acerca al legislador y le reta: “¡a ver, fílmenos!”, a lo que Fernández Noroña responde "ahorita te voy a filmar”.

“No qué de la 4T? No qué todos nos debemos a la pobreza franciscana? [...]. Hoy @fernandeznorona comprando en city market y sí, no tendría nada de malo, si todos los@mexicanos tuviéramos los mismos derechos. Doble moral”, escribió la mujer al compartir el vídeo en redes sociales.

Fernández Noroña responde a altercado con ciudadanos

“Vine al @citymarket de Cuernavaca, pero son más clasistas que en Polanco. Lo peor es que los que se sentían Fifi, tenían un fenotipo que para que les platico. No es que considere la apariencia importante, pero para ellos sí lo es”, fue el primer comentario del diputado en Twitter al mismo tiempo que se publicaba el mencionado vídeo.

Los acontecimientos habrían ocurrido el día de ayer martes 1° de noviembre alrededor de las 14:00 horas.

“Aparte de acomplejados, creen que no tengo derecho a comprar en City Market. ¡Pobres de sus pequeños, lo que tienen que vivir! Abur”, escribió Fernández Noroña al compartir el vídeo original horas después de su publicación.

“¡Mi pobreza franciscana! Yo nunca he dicho que viva en pobreza franciscana, no sean farsantes y ridículos”, afirmó el diputado del Partido del Trabajo, uno de los aliados políticos de Morena.

A finales de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se aplicarían medidas de austeridad más severas: “Les adelanto que ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana”.

En sus redes sociales, Fernández Noroña denunció clasismo, racismo y "segregacionismo" a quienes lo criticaron por comprar en lo que fue descrito como un supermercado fifí y aseguró que seguirá yendo a donde él desee.

"Eso pretende la derecha, que haya lugares que nosotros no podamos pisar. Si eso no es miserable, además de clasista y racista, no sé qué lo sea", escribió.

“Para ser Fifi se necesitan 500 millones de dólares […] Ningún Fifi compra en City Market. En fin, son de un segregacionista lamentable”, afirmó en otra publicación. “Mientras no pongan en la ley que tengo prohibido ir a determinados lugares, iré a donde me dé la gana. Y cuando lo pongan en la ley, también iré, como desobediencia civil”, agregó en otro tuit.

Por su parte, la mujer que grabó el altercado y quien cuestionó la presencia de Fernández Noroña en el supermercado gourmet respondió a sus críticas: “Lo mejor fue lo de mi fenotipo… cuando se acaban los argumentos… el ataque es su salida”, escribió.