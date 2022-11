Ricardo Monreal estaría negociando candidatura presidencial con ''Va por México''

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, estaría en negociaciones con la coalición “Va por México” para ser el candidato presidencial de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con informes de El País, Monreal se encuentra en negociaciones con los dirigentes del PRI, PAN y PRD para convertirse en el candidato presidencial o “corcholata” de los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Presuntamente, Monreal también estaría negociando el ingreso de Movimiento Ciudadano a la coalición “Va por México” para unificar a todos los partidos de oposición en la próxima jornada electoral.

Ricardo Monreal estaría negociando candidatura con “Va por México”

¿Ricardo Monreal se une a “Va por México”?

Según lo informado por El País “tres dirigentes que han participado de las negociaciones” confirmaron el posible paso de Ricardo Monreal de Morena a la coalición “Va por México”, conformada por el PRI, PAN y PRD.

El citado medio también detalló que “Monreal reconoce que ha tenido encuentros con los dirigentes de los partidos de oposición” y aseguró que fue en cumplimiento de su labor como legislador, la cual “demanda construir acuerdos”.

“A mí no me da vergüenza ni me apena reunirme con opositores”, declaró Monreal al medio.

Ricardo Monreal admite reuniones con opositores

Respecto a las presuntas negociaciones para buscar la presidencia en 2024 de la mano de la oposición, dichas conversaciones habrían iniciado porque el senador notó el favoritismo dentro de Morena a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, la unión de Ricardo Monreal a la oposición dependería del ingreso de Movimiento Ciudadano a “Va por México”: “El legislador ha establecido que no dará un paso al vacío si los cuatro partidos opositores no se unen”, afirman las fuentes del medio español.

Dichas fuentes también indican que el partido naranja ha mostrado apertura a la propuesta de Monreal, destacando que ya habían formado una alianza con el PAN y PRD en las elecciones de 2018 cuando Ricardo Anaya fue candidato.

La trayectoria de Ricardo Monreal

Según las fuentes de El País, la oposición espera que Ricardo Monreal pueda ganar “con creces” debido a que posee una trayectoria política de 30 años.

Anteriormente fue electo gobernador del Estado de Zacatecas, jefe de la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX, ha sido diputado federal en tres ocasiones, senador en dos y fue militante del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo antes de unirse a Morena.

También fue precandidato a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno de la capital de México en 2017 cuando Claudia Sheinbaum fue elegida en lugar de Monreal para contender por dicho cargo.

Exponen distanciamiento entre AMLO y Ricardo Monreal

En tal ocasión, según relata El País, el morenista denunció que se realizó una encuesta “opaca” que la colocó como ganadora por lo que incluso amenazó con dejar el partido pero habría sido el propio AMLO quien lo convenció de quedarse y ser paciente.

Sin embargo, el legislador denunciaría que ahora López Obrador ignora sus aspiraciones presidenciales e incluso llama “hermanos” a otras corcholatas de Morena como Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

¿Ricardo Monreal dejará Morena por Layda Sansores?

El distanciamiento entre Morena y Ricardo Monreal, e incluso la fractura de su relación con el presidente López Obrador, dio inició con las declaraciones en su contra de la gobernadora de Campeche y su compañera de partido, Layda Sansores.

En su programa en redes sociales, Layda Sansores acusó a Ricardo Monreal de “traición” a Morena al exponer presuntas negociaciones por mensajes con el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

Ricardo Monreal y Alito Moreno son muy amiguis



Layda Sansores filtró conversaciones donde supuestamente Monreal ayuda a Alito en sus asuntos "chuecos" para obtener beneficios.



¿Habrá una ruptura en Morena?

Pese al amparo obtenido por Monreal ante dichos señalamientos, los ataques de su compañera de partido continuaron al punto que el zacatecano llamó “delincuente” a Layda Sansores y exigió a Claudia Sheinbaum frenar a su “jauría”.

Ricardo Monreal aseguró que tomará su decisión final sobre si dejará o no Morena en diciembre de este año.

