Marcha de AMLO. Presidente llega a Zócalo, este fue el mensaje de López Obrador (EN VIVO)

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su llamada marcha por cuatro años de transformación y gobierno de la 4T que partió del Ángel de la Independencia a las 10:00 horas de la mañana.

El mandatario llegó al Zócalo capitalino a las 14:40 horas para dar su Cuarto Informe de Gobierno.

En el Zócalo capitalino están presentes la esposa del Presidente, Beatriz Gutiérrez Müller; la secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez; Raquel Buenrostro, nueva secretaria de Economía; María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana;

También están presentes José Rafael Ojeda, secretario de Marina; Manuel Barlet, director General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Zoé Robledo, director general del IMSS, entre otros funcionarios.

Cuarto Informe de Gobierno de López Obrador

Al momento, en el Cuarto Informe de Gobierno de López Obrador comenzó con un mensaje a la no reelección y aseguró que su administración sigue las enseñanzas del héroe de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero.

"A todas, a todos los mexicanos, con hechos, deseo explicarles o que se ha realizado hasta ahora y lo que se está haciendo y deberá terminarse al final de mi encargo presidencial. Para sintetizar, de todas maneras, les pido paciencia, porque va a llevar algunos minutos. No a la reelección. Nosotros somos maderistas. Sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección".

También mencionó apoyos del gobierno a las personas en situación de pobreza principalmente en los estados Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

“En los estados con mayor pobreza, como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, casi todos los hogares reciben el beneficio de al menos un programa del Bienestar. De los 25 millones de familias del país, el 85 por ciento reciben cuando menos una pequeña porción del presupuesto público y el 15 por ciento restante también se benefician con tarifas más bajas de electricidad y combustible".

El mandatario reiteró su mensaje de haber logrado erradicar la corrupción en México, destacó la austeridad republicana y el combate al huachicol y la falta de nepotismo dentro del gobierno al licenciar obras públicas como algunos de los principales de su administración.

Al reiterar que no se permite "el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo y mucho menos la impunidad" resaltó que su gobierno se eliminaron las pensiones a expresidentes y afirmó que "no es mal negocio" aguantar insultos, calumnias y gritas a lo cual los simpatizantes en Zócalo gritaron "no están solos".

En otro momento AMLO agradeció a diputados y senadores por la aprobación de la Ley de Ingresos y el presupuesto aprobado para 2023.

En materia de educación informó que fueron creadas 145 universidades públicas gratuitas del sistema Benito Juárez en donde laboran mil 168 docentes y estudian 45 mil 581 alumnos además de realizarse un aumento del 21% al sueldo de maestros y maestras.

'Corcholatas' asisten a marcha de AMLO

Durante la marcha por los cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como fue anunciada por el mandatario, están presentes las llamadas 'corcholatas' de Morena: Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, y Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob).

Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López Hernández se encuentran entre los presidenciables de Morena que buscan ser el candidato oficial a la presidencia en las elecciones de 2024.