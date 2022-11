Hijo de AMLO, amigo cercano de empresario que tiene 'encomendada' obra de la 4T

CIUDADD DE MÉXICO.- Al asumir la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador prometió que en su gobierno “no habrá amiguismo, nepotismo e influyentismo” sin embargo Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo de AMLO, sería amigo cercano de un empresario a cargo de una obra de la 4T en Tabasco, tierra natal del mandatario.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la obra del “Malecón de Villahermosa” fue encomendada a Alejandro Castro Jiménez Labora, empresario de la Ciudad de México y amigo cercano de ‘Andy’ López Beltrán.

La amistad de Alejandro Castro Jiménez Labora y 'Andy' López Beltrán

MCCI obtuvo fotografías que evidencian la amistad del empresario Alejandro Castro con el hijo de AMLO y sus hermanos.

Castro fue identificado como parte del grupo de amigos de “Andy” López Beltrán que también desempeñan cargos públicos en la actual administración de su padre.

Amigos de hijos de AMLO con cargos en el gobierno Foto: MCCI

La amistad entre Alejandro Castro y los hijos de AMLO se demostró en julio de este año durante una fiesta exclusiva por el cumpleaños de Diego Jiménez Labora, primo del encargado de la obra del Malecón de Villahermosa.

“Andy López Beltrán llegó a la celebración en compañía de la reconocida Disc Jockey y modelo estadounidense Allie Teilz, ex pareja sentimental del actor hollywodense Joaquin Phoenix”, se lee en el artículo.

“El festejado agradeció en sus redes sociales a Chocolates Rocío, negocio de los hijos del presidente por su aportación a la fiesta, la cual fue amenizada por Allie Teilz, la acompañante de Andy, y otros 8 DJs”, agregó.

10) Andy llegó a la fiesta acompañado de la reconocida DJ estadounidense Allie Teilz con quien tiene una relación cercana que se ha hecho pública en redes sociales. pic.twitter.com/vLtaZmBeq9 — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) November 17, 2022

Asimismo, el festejado Diego Jiménez Labora es fundador de Grupo Eco, una compañía que engloba varias empresas entre las que destaca la licorería Limantour, la cual elabora cocteles preparados con Chocolates Rocío, la marca producida por Finca Rocío, propiedad de Andy López Beltrán y sus hermanos.

Allie Teilz promociona marca de hijo de AMLO

Amigo del hijo de AMLO es encargado de obra de la 4T

Desde la campaña presidencial el mandatario se comprometió a construir un parque lineal en el tramo del río Grijalva en la capital de Tabasco, proyecto que dio inicio a mediados de 2019 cuando Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación, aún era gobernador de dicho estado.

Alejandro Castro fue presentado el 10 de julio de 2019 como “coordinador del proyecto de Intervención Urbana Integral del Río Grijalva” en la firma de un convenio entre Adán Augusto y el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer.

Firma de convenio para el Malecón de Villahermosa

Dicho convenio fue para la reasignación de fondos federales para la obra del malecón, pero la convocatoria del gobierno para licitar el proyecto de “intervención urbana integral de río Grijalva” no fue presentada hasta cuatro meses después de encomendar a Alejandro Castro el supervisar la labor.

“Es decir, lo nombraron (coordinador) antes de que se concursaran las obras del proyecto, no obstante, ninguna dependencia estatal y federal identifican a Alejandro Castro Jiménez Labora como responsable de la obra”.

Sin embargo, el pasado 5 de junio de este año, el propio presidente López Obrador compartió en redes sociales un vídeo donde presentó a Alejandro Castro Jiménez Labora como supervisor del Malecón de Villahermosa.

2) Alejandro Castro Jiménez Labora asumió la coordinación del proyecto del Malecón de Villahermosa desde mediados de 2019, cuando el gobernador de Tabasco todavía era Adán Augusto López, actual secretario de Gobernación. pic.twitter.com/oMbGzE32OD — Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) November 17, 2022

El anuncio fue hecho ante funcionarios federales y estatales cuando AMLO acudió a la entidad para supervisar la primera etapa de la obra, y se refirió a “Alejandro” como “el encargado del proyecto del malecón”.

“En un boletín compartido el mismo día en el sitio lopezobrador.org.mx, se confirmó que se trata de Alejandro Castro Jiménez Labora, a quien se presentó con el cargo de “proyectista de la obra”, indica MCCI.

MCCI denuncia irregularidades en el "Malecón de Villahermosa"

Pese a los anuncios públicos del nombramiento de Alejandro Castro Jiménez Labora como coordinador del proyecto del gobierno, la investigación de MCCI indica que ninguna dependencia estatal o federal consultada lo identifica como responsable de la obra.

Tanto Sedatu, la Oficina de la Presidencia de la República, la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura de Tabasco y la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas del Estado “respondieron que Alejandro Castro Jiménez Labora no trabaja en el gobierno”.

Dichas dependencias también alegaron no tener información del nombramiento al amigo del hijo de AMLO.

Andrés Manuel López Beltrán, segundo hijo de AMLO

“La Presidencia de la República respondió que la instancia “que pudiera contar” con la información del responsable de la obra del Malecón de Villahermosa sería la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)”.

Al solicitar información a Sedatu sobre el cargo o nombramiento de Alejandro Castro Jiménez Labora la respuesta fue:

“La Unidad de Administración y a (sic) la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda advierten que no obra registro de que el C. Alejandro Castro Jiménez Labora haya o esté laborando en esta dependencia, por lo que no se cuenta con información relacionada a su requerimiento”.

En el sitio de DeclaraNet de la Secretaría de Función Pública el nombre de Alejandro Castro Jiménez Labora tampoco arroja resultados, afirma MCCI.

La Coordinación General Ejecutiva de Gubernatura de Tabasco dijo no tener facultades para el control de la nómina del Poder Ejecutivo mientras que su Dirección de Recursos Humanos respondió que Castro Jiménez “no es trabajador de esta dependencia, por lo tanto hay cero información”.

“A través de otra solicitud de MCCI, la Sedatu federal también respondió que no localizó información sobre contratos, convenios u otro tipo de documento similar que hubiera implicado algún pago y/o nombramiento de un cargo de Alejandro Castro Jiménez Labora”.

¿De cuánto es la inversión al Malecón de Villahermosa?

Tras lanzar la convocatoria para licitar el proyecto ejecutivo “de intervención urbana integral de río Grijalva”, se asignó un primer contrato por 97.2 millones de pesos a la empresa tabasqueña PSM Limited con participación de Ingeniería, Consultoría en Obras y Proyectos, y Ciudad Anónima SA de CV.

Esta primera convocatoria de lanzó en noviembre de 2019.

Recorrido del presidente por la obra del Malecón de Villahermosa

Año y medio después de la firma del convenio para la obra, se lanzó la convocatoria para licitar la primera obra del parque lineal del río Grijalva que fue asignado a Calzada Construcciones y Construcciones y Dragados del Sureste, por un monto de 403.9 millones de pesos en febrero 2021.

Otro contrato por 10.4 millones de pesos se asignó a Sedatu y Ditapsa Consultores “Supervisión relativa a la construcción de parque lineal en Río Grijalva Etapa 2” en julio siguiente.

Y un tercer contrato por 489.4 millones de pesos para la “Construcción de parque lineal en Río Grijalva margen izquierdo Etapa 4” fue asignado en febrero de este año a Grupo Emprendedor Proser en participación conjunta con Constructora Proser; Infraestructura Marítima y Portuaria, y ASCH SA de CV,

“A la fecha, los contratos ascienden a más de mil millones de pesos”, indica MCCI.

“El plazo fijado para las obras de mejora de los márgenes del río es de seis años, entre las etapas de preparación del sitio, construcción del proyecto, y las etapas de operación y mantenimiento. La inversión requerida es de 3 mil 200 millones de pesos”.

¿Quién es Alejandro Castro Jiménez Labora?

Alejandro Castro Jiménez Labora es dueño de Objetos de Diseño Pirwi, SA de CV, una empresa productora de muebles exclusivos de diseñador que creó en 2008.

La investigación de MCCI también arrojó que dicha empresa tiene una sociedad con Emiliano Godoy Diana, fundador de Festival AMD, dedicada a servicios de diseño y publicidad, y la organización de festivales como el Abierto Mexicano de Diseño.

Foto: MCCI

MCCI buscó a Alejandro Castro Jiménez Labora en la tienda de Pirwi localizada en Polanco en la Ciudad de México para pedir comentarios sobre la investigación realizada.

La persona encargada del local respondió que se le haría llegar la solicitud, tras asegurar que su lugar de residencia no era la capital del país. También se le intento contactar a los números proporcionados por la empresa Pirwi y a través de un correo electrónico de la misma compañía pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.