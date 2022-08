Captan a hijo de AMLO en lujoso hotel en Acapulco ¿Y la "pobreza franciscana"?

ACAPULCO.- Nuevamente José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue expuesto en redes sociales por su lujoso estilo de vida al ser captado en un hotel de Acapulco, cuyo precio por noche excede los diez mil pesos.

“Así se vive la pobreza franciscana en el Banyan Tree Acapulco. De a 6 mil varos la noche,más la tragazón, que no ha de ser poca”, escribió un usuario en redes sociales al compartir las fotos del hijo de AMLO dentro del lujoso hotel.

Y el presidente @lopezobrador_ sigue sin poder explicar cómo su hijo vive como millonario sin trabajar. #CasaGris #JoseRamonLopezBeltran176 https://t.co/qPxzHlRxCc — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) August 5, 2022

En abril de 2021, José Ramón López fue expuesto por sus vacaciones en Aspen, Colorado junto a su esposa Carolyn Adams, y criticado por el gasto tan grande que representa tal viaje cuando su padre afirma tener una política de austeridad para el Gobierno Federal y el país.

Exponen lujosa vida de hijo de AMLO durante "pobreza franciscana"

El nuevo escándalo se dio apenas unos días después de que el presidente anunciará una fase de “pobreza franciscana” para el gobierno federal, durante la cual se aplicarán nuevas medidas de austeridad como la reducción de viajes al extranjero.

A diferencia de la camioneta de 1.5 mdp de José Ramón López, el presidente aseguró que su camioneta más nueva es del 2018: “Les estamos dando mantenimiento y no me han dejado tirado en las giras", dijo sobre sus vehículos con más de 10 años de uso.

El hijo de AMLO fue captado en el lujoso hotel de Acapulco el mismo día que la Secretaría de Hacienda anunció el recorte de incentivos fiscales a combustibles, lo que aumentó el precio de la gasolina “Premium”.

¿Cuánto cuesta una noche en el hotel donde se hospeda el hijo de AMLO?

El hotel Banyan Tree Cabo Marqués donde, supuestamente, fue captado José Ramón López Beltrán tiene tres tipos diferentes de villas con costos desde los 775 dólares la noche, lo que se traduce a 15 mil 820 pesos, de acuerdo al valor del dólar al 5 de agosto de 2022.

Una reservación de dos adultos y dos menores, como se aprecia en las fotos expuestas en redes sociales, puede ascender a los mil dólares o más de 20 pesos mexicanos.

¿Quién es José Ramón López Beltrán?

Nacido el 30 de marzo de 1981 en Tabasco, José Ramón López Beltrán, es el hijo mayor de AMLO y licenciado en derecho por la Universidad de las Américas, quien recibe su nombre en honor a un hermano del presidente que falleció durante su niñez.

En 2016, el hijo de AMLO fue nombrado coordinador estatal del partido fundado por su padre, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el Estado de México.

En 2018, López Obrador fue electo presidente y aunque su hijo anunció que no ocuparía ningún cargo público durante el gobierno de AMLO, al igual que su tío, Pío López Obrador, ha estado envuelto en varias controversias durante el sexenio.

La casa gris del hijo de AMLO

En enero de 2022, la pieza periodística, “La lujosa vida del hijo de AMLO”, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que entre 2019 y 2020, López Beltrán vivió en una casa propiedad de Keith L. Schilling, un ejecutivo de Baker Hughes una empresa contratista de Pemex.

López Beltrán rentaba la propiedad ubicada en Houston, Texas por un costo de 100 mil pesos mensuales. Además fue señalado por poseer una camioneta valuada en 1.5 mdp mientras vive en Estados Unidos.

El costo mensual de la “casa gris” del hijo de AMLO fue solo una pequeña parte de la polémica, tras revelarse que la nuera del presidente, Carolyn Adams, “creó una empresa con un proveedor de Petróleos Mexicanos (Pemex) vinculado a la empresa estadounidense Baker Hughes”.

Lee también: Con casa en Houston, así es la vida de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO

Para la creación de CA Twelve SA de CV, Carolyn Adams se asoció con el empresario mexicano, Eduardo Joel Arratia Vingardi, un antiguo contratista de Pemex.

Arratia Vingardi fue señalado por tener “alianzas con proveedores de la refinería Dos Bocas”, uno de los principales proyectos de la actual administración además de haber trabajado con empresas multinacionales de servicios petroleros, incluyendo a Baker Hughes.

De acuerdo con el libro, “La Casa Gris: Todo lo que revela el mayor escándalo obradorista” del periodista Raúl Olmos, Vingardi también ha sido parte de obras realizadas en instalaciones de Pemex.

Olmos escribió que “tiene intereses en la refinería Olmeca, mejor conocida como Dos Bocas. A través de su empresa SCAP, Arratia ha colaborado con la multinacional Schlumberger en el suministro de un sistema de desalado en la refinería”.

El hijo de AMLO se vio en el centro de varias críticas después de que el libro de Olmos alegó exponer “más asignaciones multimillonarias, sin licitación, realizadas en el actual gobierno en favor de Baker Hughes”.

Repuesta de José Ramón López Beltrán a "La Casa Gris"

A Raul Olmos por escribir mentiras le va crecer la nariz como Pinocho. pic.twitter.com/4jW0ZBPAf7 — José Ramón López Beltrán (@JRlopezbeltran) June 9, 2022

¿Dónde trabaja José Ramón López Beltrán?

José Ramón López Beltrán dijo trabajar como asesor legal de desarrollo y construcción para la firma KEI Partners en Houston, Texas desde 2018.

Tras la polémica por la casa gris y el lujoso estilo de vida de su hijo, AMLO aseguró que José Ramón López Beltrán labora en una empresa del mexicano Daniel Chávez, dueño del consorcio turístico grupo Vidanta.

“Me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios. Él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés”, afirmó López Obrador.

Otras polémicas del hijo de AMLO

Las polémicas del hijo mayor de AMLO comenzaron antes de la elección de su padre como presidente de la República.

En 2007, José Antonio Zepeda, entonces diputado federal del PAN, afirmó que López Beltrán tenía un cargo de subdirector en la Procuraduría General de Justicia de CDMX, siendo apenas pasante de derecho.

El hijo de AMLO habría ocupado dicho cargo durante el gobierno de Marcelo Ebrad, actual secretario de Relaciones Exteriores.