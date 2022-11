AMLO denuncia ‘Infiltrados’ en FGR; intentaron ayudar a Murillo Karam

“Si nos esperamos un mes no detenemos a nadie” por caso Ayotzinapa, afirma AMLO sobre presuntos ‘Infiltrados’ en FGR .

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que había “infiltrados” dentro de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes presuntamente intentaron impedir la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con el presidente, si se esperaba tan solo un mes más para las detenciones ninguna se hubiera logrado porque estos “infiltrados o sorprendidos” se habrían encargado de informarle a los sospechosos de los procesos en su contra.

“Lo que querían, hablando con claridad, es que no se detuviera al procurador Murillo Karam”, afirmó el mandatario desde Palacio Nacional.

Durante su conferencia de presa, AMLO aseguró que el gran número de órdenes de aprehensión que se giraron contra funcionarios y militares por el caso Ayotzinapa, muchas ahora desestimadas, fueron un intento de los presuntos infiltrados por “dinamitar el proceso”.

“Cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde [...] Hubo una rebelión […] en la desesperación, quisieron dinamitar el proceso ampliando la lista de los presuntos responsables pensando que de esa manera, si en vez de que eran cinco o seis militares le agregaban 20 más yo ya iba a decir no, párenle”.

AMLO afirma que ‘infiltrados’ en FGR no querían que se detuviera a Murillo Karam



“Si nos esperamos un mes no detenemos a nadie”, alegó el presidente @lopezobrador_ sobre el caso Ayotzinapa y la captura del exprocurador y creador de 'La verdad histórica'. pic.twitter.com/HtqGqzvRmJ — LA OCTAVA (@laoctavadigital) November 4, 2022

Asimismo, AMLO nuevamente respaldó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y las pruebas presentadas en el informe de la Comisión de la Verdad puestas en duda tras la entrevista de Encinas con The New York Times, donde afirmó que varias de las pruebas no fueron propiamente verificadas antes de presentarlas.

“Ahora es las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó, no, ya lo dije y Alejandro Encinas tiene todos los datos complementarios, por cada caso hay 10 pruebas”, afirmó López Obrador.

El peritaje de las evidencias del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también indicó que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes” de presuntos implicados en la desaparición de 43 estudiantes en el caso Ayotzinapa.

¿Cuáles son los cargos en contra de Murillo Karam?

Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto en su domicilio ubicado en las Lomas de Chapultepec por los delitos de tortura, desaparición forzada así como delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa.

El 24 de agosto siguiente fue vinculado a proceso y prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que permanece detenido en el Reclusorio Norte hasta el pasado 20 de noviembre cuando fue hospitalizado por problemas de salud derivados de enfermedades crónicas.