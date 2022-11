Caso Ariadna Fernanda: Fiscalía de CDMX trata determinar causas de su trágico fin

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX realizó una segunda autopsia al cuerpo de Ariadna Fernanda López Díaz, la joven que fue hallada sin vida en un carretero de Tepoztlán el lunes 31 de octubre pasado.

Como Grupo Megamedia dio a conocer, el pasado 30 de octubre Adriana Fernanda acudió a una fiesta en la colonia Condesa en CDMX, tomó un taxi pero no llegó a su casa, y un día después se le encontró sin vida en la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General de Morelos, informó que la necropsia señaló que la joven murió a causa de bronco aspiración derivada de intoxicación etílica.

Reconstrucción de hechos para saber ¿de que murió Ariadna Fernanda?

Aunque a partir del viernes 4 de noviembre las investigaciones sobre las causa de la muerte de Ariadna Fernanda quedaron a cargo de las fiscalías generales del Estado de Morelos y de Ciudad de México, ambas dependencias intentan reconstruir los hechos y saber exactamente lo que le sucedió con la joven.

Asimismo se dio a conocer que se llevó al cabo una segunda necropsia al cuerpo de la víctima, justo cuando Ardiadna Fernanda era velada durante la madrugada de ayer viernes 4 en la Colonia Doctores.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de CDMX solicitaron retirar el cuerpo y trasladarlo al Instituto de Ciencias Forenses en la capital para realizar una segunda necropsia.

Ariadna Fernanda de 22 años tomó un taxi afuera de un bar de La Condesa, ya nadie la volvió a ver viva.



Fue encontrada violentada en Tepoztlán, ella no tenía padres o familia que exijan justicia por ella.



Toca a nosotros como sociedad exigirla.#JusticiaParaAri pic.twitter.com/tiT4j2URdo — Vero (@Funesta) November 3, 2022

Se descarta el feminicidio de Aridna Fernanda

Aunque las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Morelos descartaron que Ariadna Fernanda haya sido víctima de feminicidio, la investigación seguirá su curso para esclarecer cómo llegó a Morelos y si hubo omisión por falta de atención médica.

Se destacó que la intervención de la fiscalía de CDMX es para acelerar el proceso, su personal se dedicaron a recabar información de todos los testigos posibles, levantar el testimonio de vecinos que habitan cerca y en el edificio de la Roma, Condesa donde presuntamente permaneció la joven de 27 años antes de aparecer en Morelos.

Hasta el momento, la muerte de Ariadna Fernanda está rodeada por un sinfín de incógnitas, ya que las versiones sobre sus datos y las circunstancias en las que habría desaparecido no coinciden entre sí.

"Fotos exhiben violencia" | La Fiscalía de Morelos determinó que Ariadna Fernanda, murió al ahogarse con su propia saliva y aseguró que no mostraba golpes u otros signos de violencia, acusó la familia de la joven, que ha desechado esta versión

https://t.co/smh31l6BSh pic.twitter.com/oh5bSMtLHV — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) November 4, 2022

¿Cuándo será el sepelio de Ariadna Fernanda?

Familiares y amigos esperan realizar el sepelio en un panteón de Iztapalapa, pero hasta ahora no tienen fecha ni lugar exacto pues las diligencia de las capitalinas llevaron más de 19 horas. Finalmente los restos de Ariadna regresaron a la funeraria el mismo viernes a las 21:30 horas.

“Yo vi la cara de Ariadna, yo vi su cuerpo, sus pies, todo, todo y estaba golpeada. No me van a decir que fue por asfixia o que se ahogó, no hay manera. Ella tenía el cuello súper morado, el pecho, el vestido levantado, yo lo vi”, comentó un familiar de Ariadna.

“En todo caso que se hubiera ahogado ¿Porqué terminó en Morelos? Así como están las coas es muy claro todo y estamos a un paso, nada más que la Fiscalía actúe y boten la información de la Fiscalía de Morelos que esa si es totalmente incorrecta”, argumentó un amigo de la víctima.

De acuerdo con familiares un presunto amigo y/o pareja fue el último quien vio con vida a Ariadna Fernanda, en el departamento ubicado en la Calle de Campeche número 157 de la Colonia Roma, a quien identifican como “Raúl”.