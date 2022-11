Alejandro Encinas, denunciado por caso Ayotzinapa: quienes lo acusan desaparecieron a los 43

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y encargado de la investigación del caso Ayotzinapa, aseguró que los abogados de los militares que lo denunciaron por falsificación de documentos son parte del grupo responsable de la desaparición de los 43 normalistas”.

“Son parte de quienes, vinculados con otras autoridades y con la delincuencia organizada, perpetraron la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”, denunció Alejandro Encinas.

Tras la denuncia en contra de Alejandro Encinas, el encargado de la Comisión de la Verdad aseguró que “detrás de ellos (abogados denunciantes) están quienes pretenden mantener la impunidad sobre este caso” y negó las acusaciones de falsificar documentos para hacer avanzar el caso.

Alejandro Encinas responde a denuncia por caso Ayotzinapa

Encinas Rodríguez respondió a la denuncia en su contra ante la Fiscalía General dela República (FGR) interpuesta por los abogados defensores de cuatro militares imputados por el caso Ayotzinapa.

La denuncia contra Encinas lo señala por falsificación de documentos, contra la administración de justicia, falsedad de la justicia y lo que resulte de la investigación en su contra.

La acusación es en relación las capturas de pantalla de presuntas conversaciones entre militares e integrantes del crimen organizado, que de acuerdo con una entrevista de Encinas a The New York Times, no fueron verificadas en su totalidad antes de ser presentadas como evidencias.

El subsecretario aseguró que el trabajo y hallazgos de la Comisión de la Verdad que encabeza no han sido utilizados para obtener las órdenes de aprehensión en contra de los militares y como la Fiscalía especializada “ha sustentado sus imputaciones en muchos otros elementos de prueba”.

También resaltó que “el Poder Judicial de la Federación, ha resuelto vincular a proceso a los militares implicados”, mientras que la Comisión de la Verdad tiene como objeto dar buscar a los 43 estudiantes, descubrir la verdad del caso y dar asistencia de los familiares de las víctimas.

Encinas afirmó que es “exclusivamente” el Ministerio Público de la Federación el que conduce la investigación criminal, determinan las pruebas para judicialización y sostuvo que la comisión entrega sus hallazgos a la Fiscalía para determinar si son útiles para el proceso penal.

Alejandro Encinas reiteró que el trabajo de la Comisión de la Verdad no forma parte de los casos judicalizados por la Fiscalía en contra del general José Rodríguez Pérez, el Capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota Esquivel.