Semana Santa 2023 ¿En qué fechas cae? ¿Son días inhábiles?

A unos días de que llegue 2023 muchas personas ya se preguntan por los períodos vacacionales para empezar a planear cómo pasar los días de asueto.

Una de las etapas que muchos mexicanos aprovechan es la Semana Santa, cuando tanto escuelas como algunas empresas dan días de asueto a sus alumnos y trabajadores, respectivamente, en especial Viernes Santo, lo que permite hacer un "puente".

Dependiendo del lugar en que uno viva, además de las actividades religiosas propias de la fecha, muchas familias aprovechan para salir de paseo y la playa es de los lugares favoritos, dado el calor que hace para esa etapa.

¿Cuándo cae Semana Santa en 2023?

De acuerdo con el calendario litúrgico, la Semana Santa 2023 será en las siguientes fechas:

2 de abril, Domingo de Ramos

6 de abril, Jueves Santo

7 de abril, Viernes Santo

8 de abril, Sábado de Gloria

9 de abril, Domingo de Resurrección

¿Son días inhábiles los de Semana Santa?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el jueves y viernes santos no son días de descanso oficial u obligatorio. No obstante, puede haber acuerdos entre el patrón y el trabajador para no laborar durante ese periodo.

En cuanto a las escuelas, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estipula que las vacaciones de Semana Santa empezarán el lunes 3 de abril y terminarán el viernes 14 del mismo mes.

¿Te pagan más si trabajas en Semana Santa?

Debido a que la Semana Santa no es un período de asueto estipulado por la Ley Federal del Trabajo, los empleados no reciben un pago extraordinario por laborar en esas fechas.