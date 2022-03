Comprometedora llamada de Gertz Manero: ¿qué dijo el Fiscal general de la República?

Las redes sociales casi se saturan este sábado 5 de marzo con la reproducción, divulgación y comentarios de un audio comprometedor entre dos altos funcionarios del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Anoche, en la víspera, se comenzó a viralizar una llamada telefónica filtrada en la que se exhibe la intervención del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de Alejandra Cuevas.

En esta conversación, que sostiene Gertz Manero con Juan Ramos López, fiscal de Control Competencia, se aborda el tema de su sobrina, acusada del asesinato de su hermano Federico Gertz Manero, caso que presenta diversas irregularidades desde el inicio.

Y también investigado por conductas ilícitashttps://t.co/XMfY4yBoO5 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) March 5, 2022

¿Qué dijo Gertz Manero en la llamada telefónica?

El titular de la Fiscalía General de la República tildó de "ridículo" el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que presentó el ministro Alberto Pérez Dayán, pues afirmó que no puso nada, "ni una línea", del contenido que incluiría en el documento, por lo que prácticamente liberaba a Alejandra Cuevas, a quien llamó "pen.....".

"Es ridículo. No dice que la propia 'pen...' que está en la cárcel, en auto ella dijo lo que dice que no hacía, y después de hacer toda esa descalificación, muy cab... y muy cobarde, más cobarde él dice 'yo me lavo las manos'", dijo el fiscal.

La decisión del magistrado de Ciudad de México colocaría el "pastel completo" para que Alejandra Cuevas salga de prisión, situación que no otorga ningún tipo de protección a la víctima, o sea el mismo funcionario.

Gertz Manero habla de posible traición de un juez

De acuerdo con la charla que sostuvieron, el ministro había pactado registrar que sí hubo delito de Alejandra Cuevas, "participación y no complicidad", pero nada de eso fue colocado.

Posteriormente, afirmó que el ministro "se le volteó", pues hace "apología" de las conductas de su sobrina. Y declaró que en caso de hacer público el caso el lunes (no especificó la fecha exacta) él haría todos los alegatos necesarios, dado que no había posibilidad de que presentaran acusaciones sobre su injerencia en el caso, "una llamada no hay", apuntó Ramos López.

#BuenSábado a todos menos a los tres o cuatro ministros de la SCJN que "tiene" el fiscal Gertz Manero #UstedesSabenQuiénesSon y que, tristemente, actúan sirviendo a intereses ajenos a la verdadera impartición de justicia. — Azucena Uresti (@azucenau) March 5, 2022

Sobre la posibilidad de que acepten el proyecto, el fiscal general sostuvo que otros ministros no lo aprobarían, así que sería totalmente descartado.

Ante la filtración del audio, una ola de comentarios, la mayoría adversos al fiscal general inundan las redes sociales con opiniones y señalamientos de periodistas, comunicadores de televisión y radio y de los usuarios.

¿Quién es Alejandra Cuevas?

Alejandra Cuevas, nació en Ciudad de México hace 68 años, está presa acusada del homicidio del hermano del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, desde hace más de un año.

Sus hijos –Ana Paula, Alonso y Gonzalo Castillo Cuevas– ya agotaron todos los recursos posibles para exigir justicia en el caso de su madre, cuya defensa está respaldada con pruebas que las acusaciones en su contra son incongruentes e improcedentes.

En el más reciente de sus esfuerzos, en calidad de ciudadano de Estados Unidos, su hijo Alonso llevó el caso de Alejandra a la embajada de ese país en México, en busca del apoyo de ese gobierno.

Te podría interesar: Aportan nietos de Gertz Manero más elementos