Caso Debanhi: ¿Por qué sus amigas no son las culpables? Feministas explican

NUEVÓ LEÓN.- Debanhi Susana Escobar Bazaldua se encuentra desaparecida desde la madrugada del 9 de abril y en redes sociales se difundió una foto en la que aparece la joven de 18 años sobre una carretera en Nuevo León.

Su desaparición causó impacto en Nuevo León, pues el hecho fue el mismo día que se confirmó el asesinato de María Fernanda, otra joven que no había sido localizada desde el 3 de abril.

Debanhi Susana: ¿qué le pasó?

Del caso de Debanhi se conoce que el viernes 8 de abril acudió a una Quinta en el municipio de Escobedo con dos amigas. Se sabe que Debanhi supuestamente tuvo diferencias con sus amigas, que se regresaron a su casa en un taxi, y pidieron para ella el servicio de un "contacto de confianza", que trabaja con las plataformas Uber/Didi, pero que esta ocasión, trabajó fuera de las mismas.

Después de ir por Debanhi Susana a la quinta, presuntamente también tuvo diferencias con el conductor que le mandaron sus amigas, y en horas de la madrugada éste la bajó en un lugar despoblado a orillas de la carretera a Nuevo Laredo, le tomó con su celular una fotografía que mandó a las dos amigas que pidieron el servicio.

En redes sociales circula la imagen de ese momento en ese sitio desolado y es la última que se tiene de Debanhi Susana. Su familia tomó el control de la cuenta de Instagram de la joven y confirmó que se trataba de ella.

¿Las amigas de Debanhi son culpables?

En redes sociales muchas personas han señalado a las amigas de Debanhi Susana de ser culpables o responsables de la desaparición de la joven.

¿Las amigas de Debanhi Susanason culpables? "¿Qué se supone que debería de pasar si te dejan tus amigas en la madrugada?", "¿qué tipo de amigas te dejan en la madrugada?", "con esas amigas...", son algunos de los comentarios que apuntan a las jóvenes con quienes Debanhi Susana salió. Sin embargo, diferentes colectivos feministas como Mujeres de la Sal y Criminología Feminista aseguraron que dichos señalamientos sólo denotan misóginia.

En este país, se culpa primero a las amigas de Debanhi por irse antes, a los papás por dejarla salir sabiendo cómo está la situación, a ella misma por tomar alcohol y quererse quedar en la fiesta.

A todos ellos, ANTES de al maldito que no le permite regresar a casa. — Maria Fernanda Mora (@marifermora90) April 12, 2022

"Para las que preguntan ¿Qué se supone que debería de pasar si te dejan tus amigas en la madrugada? (Con tono de señalamiento a las chavitas) Pues nada, no debería pasar nada. Ni en esa situación, ni en ninguna otra, deberíamos salir a las calles sin miedo y seguras de volver; nada más", señala una publicación de Criminología Feminista.

Puedes estar enojada con las amigas de Debanhi pero JAMÁS responsabilizarlas por su desaparición. La culpa siempre es de quien se las lleva, SIEMPRE. — Mariel (taylor’s version)uD83EuDDE3 (@mareademarte) April 12, 2022

Mientras que Mujeres de la Sal señaló quién es el culpable de la desaparición de Debanhi Susana. "La culpa no es de las amigas. La culpa es de quien pudo habérsela llevado, manas. Cuestionen la misoginia interiorizada con la que avientan sus discursos porque volvemos a la misma mierda que tanto tratamos de cuestionar y cambiar".



Las amigas de Debanhi, la mamá de Victoria, los papás de María Fernanda no son los malos de este cuento. La misoginia, la falta de justicia y el gobierno son el problema. HAGAN MIL PLANAS. — Meredith Gay ?uD83DuDECB (@MerGarza) April 11, 2022

Papá de Debanhi no ve congruencia

Mario Escobar, padre de Debanhi, señaló que este miércoles acudirán a la Fiscalía estatal para dar seguimiento a las investigaciones sobre el caso.

En entrevista con Aristegui Noticias, el padre de Debanhi Escobar se dijo "mortificado" ya que "es el cuarto día, mientras más pasa el tiempo, sabemos que tipo de desenlaces se dan". "Ayer hasta las doce de la noche estuvimos recorriendo puntos acompañados con gente del gobierno, Fiscalía, mucha gente de la comunidad que se ha sumado, ha sido muy detonante la noticia y esperemos que con la difusión podamos tener un indicio de su paradero", mencionó.

¿Qué pasó con el detenido por el caso de Debanhi?

Sobre el sujeto que fue detenido e interrogado por el caso de Debanhi Susana, dijo que será hasta este miércoles que acudan a la Fiscalía que tendrán información. También, lamentó que la gente les dé pistas o indicios falsos sobre el paradero de la joven "juegan con nuestro dolor".

"En qué cabeza cabe que vayas con tus amigos y que a la buena de Dios te dejen"

Por último, mencionó que buscan aclarar las versiones que se tienen alrededor del caso, ya que es "incoherente" que el taxista haya dejado a Debanhi sola en la carretera y que "no cuadra" también el actuar de sus amistades. Dijo que la foto que circula de Debanhi en la carretera la tomó, supuestamente, el taxista que la llevaba "no sabemos por qué la bajó, con qué intención, es incoherente que dejen a una muchacha a media carretera donde hay mucha inseguridad, no hay luces, no hay nada, camiones, esa carretera te puede llevar a Tamaulipas, San Luis Potosí". "Esto es lo que queremos aclarar en qué cabeza cabe que vayas con tus amigos y que a la buena de Dios te dejen… no cuadra esa situación".

"Es muy desgastante, sabemos la situación de las demás familias y vemos los desenlaces y nos preocupa, queremos decirle a las personas que la tienen que la entreguen, queremos a mi niña, pedimos que la regresen", dijo el padre de Debanhi.

Seguirán buscando a Debanhi

La familia de Debanhi Susana Escobar convoca a través de redes sociales a una búsqueda este miércoles para dar con el paradero de la joven, de 18 años de edad.

"Ayúdanos a encontrar a Debanhi, segundo día", se lee en un mensaje publicado en Instagram en la cuenta debanhi.escobar, creada por la familia para apoyar sus trabajos de búsqueda.

La cita para este segundo día es a las 10:00 horas, en la carretera a Nuevo Laredo km 15.5 s/n , Nueva Castilla, CP. 66052, General Escobedo, Nuevo León.

Lee: Aumentan desapariciones de mujeres en Nuevo León: ¿Qué está pasando?