"La pandemia está lejos de terminar", afirman expertos

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Después de dos años y cuatro olas de pandemia por Covid-19, México registró marzo como el mes con menos muertes por el virus, al sumar sólo 4 mil 867 en 31 días, cifra que contrasta con enero de 2021, en la segunda ola, el mes con más decesos, con 32 mil 729.

Pese a ser el mes con registros históricos a la baja, expertos coinciden en que no representan el fin de la pandemia, pues hay evidencia de rebrotes por las nuevas variantes de Covid-19.

México muestra una diferencia en los picos máximos de decesos. En la primera ola, en julio de 2020, registró 18 mil 919; en la segunda ola, en enero de 2021, sumó 32 mil 729; en la tercera ola, en agosto de 2021, hubo 18 mil 420 y en la cuarta ola, el pasado mes de febrero, reportó 12 mil 58.

Marzo, con registros más bajos de muertes por día

En marzo de este año también se dieron los registros más bajos de muertes por día. El 28 de este mes sólo hubo 11 fallecidos, cifra que se asemeja a la que se dio el 27 de marzo de 2020, con 12 muertes, cuando recién comenzaba la pandemia.

También se registraron 12 muertes por Covid-19 en dos ocasiones, el 14 y 22 de marzo. Asimismo, en dos ocasiones hubo 15 decesos, el 21 y el 27. El día que hubo más fallecidos fue el 3 de marzo, con 461 fallecidos.

En entrevista, el experto en Medicina Interna e Infectología, Alejandro Macías, mencionó que pese a que la pandemia tiene una baja en el mundo, varios países presentan rebrotes por no tener inmunidad natural.

"La pandemia tiene una tendencia a la baja en el mundo; sin embargo, países que han hecho mucha labor de prevención, especialmente los que apostaron por políticas de transmisión cercana a cero, como China, están teniendo problemas al no tener inmunidad natural. Tendrán brotes de ómicron. En Europa la entrada de la subvariante BA.2 dio un repunte que todavía no se está viendo en Estados Unidos ni en México", explicó.

México, aún sin rebrote de covid

Dijo que en México hay bastante inmunidad natural, además cierto nivel de vacunación y que ambas situaciones no han permitido un repunte asociado a la entrada de la subvariante BA.2, pero que, aún con ello, no se puede prever el fin de la pandemia.

"Cada país tendrá una salida diferente, pero mientras no salgan todos no podemos decir que el problema ha terminado. Inclusive dentro de cada país, regiones distintas tendrán actividades distintas. El virus pasará a transmitirse más lentamente, pero no se va a ir. Va a terminar una etapa pandémica, para pasar a una situación más manejable", explicó.

El investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (Cicsab), Andreu Comas García, consideró que estamos al final de la cuarta ola, pero no de la pandemia.

"Debemos entender que no está por terminar, menos si dejamos el uso del cubrebocas. Si permitimos que entren al país personas con Covid, tendremos un repunte. Las muertes no son la pauta porque los más susceptibles fallecieron en la primera y segunda ola, cuando todavía no había inmunidad ni vacunas".

El médico Héctor Rossete explicó que las cifras internacionales demuestran que no está por terminar la pandemia, pues en muchos países ha habido repuntes por la variante BA.2.

"Por ejemplo, la subvariante BA.2 es dominante en más de 50% de contagios en Estados Unidos y hablamos de los nuevos casos, superando a la BA.1 que causó gran cantidad. La catalogan como el comienzo de la siguiente ola en ese país. Son datos que nos puede alertar", precisó.

Y concluyó: "[Con] las cifras puede que las personas entren en confianza y haya nuevas olas porque la gente se confía, aunque la pandemia sigue latente".