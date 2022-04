¿Qué es la revictimización? Práctica de la que acusaron a Azucena Uresti por el caso Debanhi

MÉXICO.- En el orden natural de las cosas, cuando un crimen se comete, lo primero que se debe hacer, por lógica, es sancionar a quien lo hizo, esto es parte de cualquier sistema de justicia, pues la regulación del derecho busca proteger a los ciudadanos. Sin embargo, en la realidad a veces ocurre un proceso diferente.

Las víctimas son las afectadas cuando se comete un delito. Cuando se pone en duda su condición y se le atribuye la culpa del crimen, entonces sucede una revictimización.

La revictimización hace que vuelvan a vivir aquella situación traumática. Se da cuando los organismos y las autoridades ponen énfasis en la vida privada de la víctima en lugar del hecho y de los culpables.

En este contexto, las declaraciones de la periodista Azucena Uresti se viralizaron, pues compartió un vídeo en el que se ve a Debanhi Escobar, la joven de 18 años que fue encontrada en una cisterna el pasado 21 de abril, momentos antes de subirse al taxi que la dejó cerca del Motel Nueva Castilla.

Aunque las investigaciones continúan sobre si hubo o no delito en este caso, los internautas acusaron a la comunicadora por la manera en la que dio su mensaje.

Azucena enfatizó que el cuerpo de la joven estaba con sus pertenencias, entre ellas un bolso, cuyo contenido no quiso revelar “por respeto a la familia”. Este supuesto contenido no se informó en la rueda de prensa de la Fiscalía de Nuevo León, en la que se dijo que todas las investigaciones están abiertas y que la joven podría haber caído a la cisterna por su propio pie.

Al momento de informar sobre el caso y tras sugerir que llevaba algo prohibido en la bolsa, importante para que ocurriera el deceso, los internautas acusaron a Uresti de revictimizar a Debanhi Escobar.

Es grotesco lo que están haciendo ciertos medios de comunicación especulando sobre el caso de #DebanhiEscobar. En un país con una crisis de feminicidios y desaparición forzada como el nuestro, dar lugar a la especulación y la revictimización es cruel, machista e irresponsable. — Eréndira Derbez (@erederbez) April 28, 2022

Según su versión, el hecho de que Debanhi entró corriendo al Motel Nueva Castilla y el contenido de su bolsa podrían dibujar “una idea clara sobre lo que sucedió con la joven”.

#ExclusivaAzucena | Hemos conseguido los videos de la noche en la que #DebanhiEscobar acudió junto a sus amigas a una fiesta...



Las imágenes muestran desde su llegada a la finca hasta el momento que aborda el taxi que la llevaría a su casa



La duda: ¿Qué pasó en la fiesta? pic.twitter.com/ViaNBVurMW — Azucena Uresti (@azucenau) April 28, 2022

“Creo que esto nos da una idea muy clara de lo que pudo haber sucedido después, cuando ella lamentablemente se acerca a la zona de la cisterna, después de rodear el restaurante al interior del hotel Nueva Castilla y dirigirse a la zona de la cisterna”.

Debido a las reacciones en redes sociales, la comunicadora recalcó que en ningún momento dijo que tenía drogas y pidió que no se pusieran palabras que no dijo.

¿Qué pasó con Debanhi Escobar?

El miércoles, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ofrecieron una conferencia de prensa para dar a conocer imágenes que precisan el lugar y la hora en que Debanhi Escobar se encontraba con vida en inmediaciones del Motel Nueva Castilla.

Dentro de las imágenes presentadas, las cuales fueron captadas por cámaras de videograbación, se muestran tres momentos en los que la joven de 18 años deambula por el sitio.

En una de esas imágenes se observa a Debanhi correr, como lo puntualizó el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez. No obstante, las autoridades puntualizaron que no se detectó que alguien la siguiera o estuviera en dicho lugar.

Salen a la luz nuevos videos de Debanhi con vida. @roberto_ruizg y @BravoLucy nos muestran las imágenes en #HechosAM @AztecaNoticias pic.twitter.com/0tIbf5dBYt — Hechos AM (@HechosAM) April 28, 2022

Las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia que se encuentra dentro del restaurante en desuso aledaño al Motel Nueva Castilla y por otra que se encuentra en el acceso al motel, en la pluma del estacionamiento; es la última vez donde se observa a Debanhi con vida.

En conferencia, autoridades de la @FiscaliaNL mostraron una recreación de la ruta que habría recorrido Debanhi antes de llegar al motel Nueva Castilla y el momento en que se acercó a una empresa de transporte

VIDEO: ESPECIAL pic.twitter.com/KEQMfxNCvq — El Universal (@El_Universal_Mx) April 27, 2022

Las últimas imágenes de Debanhi

Previo a dicha imagen la joven fue captada en dos más: en el camellón de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, mientras espera para poder cruzar hacia la acera, para luego llegar a la empresa de transportes Alcosa y asomarse a la caseta de vigilancia. En las inmediaciones del Motel Nueva Castilla se ve a Debanhi y su silueta asomarse por una puerta de cristal de un restaurante abandonado, para luego correr hacia la otra puerta, que da hacia la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

#DebahniEscobar

Cada día salen más evidencias y se enreda más este caso... pic.twitter.com/VkloW4VDPg — La Catrina Norteña (@NortenaCatrina) April 28, 2022

¿Debanhi cayó sin vida a la cisterna?

Durante la conferencia de prensa realizada por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, encabezada por el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, se presentaron diversas hipótesis sobre el momento de la muerte.

Eduardo Villagómez Jasso, coordinador del Servicio Médico Forense, señaló que "por el lugar y lo que encontramos, la muchacha cayó viva y tuvo todavía oportunidad de reaccionar".

A la pregunta expresa de si Debanhi tenía agua en los pulmones, el coordinador respondió que no, por el hecho de que al caer se paró. Respecto a la altura del agua almacenada en la cisterna, precisó que alcanzaba los 90 centímetros. En tanto, el Fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, señaló que no se debe descartar nada, "hay varias hipótesis de que cayó viva, una es que no, cuando se sumerge estaba para nosotros ya muerta, por eso la línea de investigación está abierta, no podemos descartar".

.- Con información de El Universal.