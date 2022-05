AMLO: Telecomm se convertirá en Financiera para el Bienestar

Comparta este artículo

CIUDAD DE MÉXICO.- Telecomunicaciones de México (Telecomm) se convertirá en Financiera para el Bienestar a fin de que, además de la dispersión de recursos de los programas sociales, reciba remesas, ahorros y ofrezca créditos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario detalló que en las 1,700 sucursales del nuevo instituto se entregarán las Tandas del Bienestar y Créditos a la Palabra.

Además, añadió, servirá como un centro de atención a migrantes que quieran regresar al país.

¿Cuál es el objetivo de la Financiera para el Bienestar?

“Estamos buscando la forma de hacer una Financiera para el Bienestar. Porque existe el Banco del Bienestar, pero queremos que éste se consolide como un banco para la dispersión de recursos".

"La Financiera tendrá otro propósito y va a ser Telecomm, que dejaron en el abandono y tiene alrededor de mil 700 sucursales”, continuó.

“Entonces Telecomm va a seguir con los giros y los telegramas, pero lo vamos a fortalecer para recibir remesas y ahorros”.

Apoyo a migrantes en Estados Unidos que quieran regresar a México

El presidente explicó que el nuevo instituto financiero se crea debido al creciente deseo de miles de mexicanos que viven en Estados Unidos de regresar a México.

"Por eso además de la Financiera para el Bienestar se tiene contemplado lanzar un programa para apoyar con seguridad social y vivienda a los migrantes".

“Ahí (en la Financiera para el Bienestar) vamos a crear un Centro de Atención a Migrantes que quieran regresar”, enfatizó.

¿Cuándo empezará a funcionar la Financiera para el Bienestar?

A una pregunta sobre cuándo comenzaría a operar este nuevo instituto, López Obrador respondió que “ya se tiene todo”, pero se está trabajando para realizar el anuncio formal.

Asimismo, indicó que las sucursales del Banco del Bienestar y las 1,700 de la Financiera trabajarán "en conjunto y serán complementarias”.

"La Jaula de Oro", de Los Tigres del Norte, en la mañanera de AMLO

Cabe señalar que al hacer el anuncio AMLO pidió que se pusiera el corrido "La Jaula de Oro", de Los Tigres del Norte a dueto con Juanes.

En el Salón Tesorería, López Obrador recordó el tema de Los Tigres del Norte y la puso "para nuestros paisanos".

"Aquí estoy establecido, en los Estados Unidos. Diez años pasaron ya en que cruce de mojado. Papeles no he arreglado sigo siendo un ilegal", se escuchó hoy en Palacio Nacional.

"De que me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación. Cuando me acuerdo hasta lloro, aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión".

Con información de El Financiero y El Universal