Con zumba, paciente trasplantado de corazón promueve la donación de órganos

CIUDAD DE MÉXICO.— La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Cardiología Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reactivó el programa de Trasplante Cardiaco después de la pandemia por COVID-19, con lo que ocho pacientes han sido trasplantados desde entonces; en 2021 fueron cuatro personas y, durante 2022, van cuatro.

Paciente con trasplante de corazón

El doctor José Ángel Cigarroa López, jefe del Área de Insuficiencia Cardiaca Avanzada y Trasplante del Hospital de Cardiología, refirió que uno de los pacientes trasplantados es Ernesto Héctor, de 51 años, quien en 2016 fue diagnosticado con insuficiencia cardiaca en el Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI.

Luego de 18 meses de espera por un nuevo corazón, el paciente fue trasplantado el 24 de junio de 2021; después de la cirugía y un mes de terapia de rehabilitación cardiaca, el instructor de zumba empezó paulatinamente a caminar, trotar y andar en bicicleta, actividades que le permitieron fortalecerse y volver a dar clases.

Tras dicha experiencia de vida, Ernesto Héctor pudo volver a dar clases de zumba, a través de las cuales promueve y busca sensibilizar a la población sobre la importancia de donar órganos.

“Esto es mi vida, antes era muy apasionado de esto, ahora lo amo más todavía, disfruto cada momento, cada vez que bailo, que puedo bailar, lo disfruto al mil por ciento”, compartió el instructor.

Cruzada de baile “Di sí a la vida con la donación de órganos y tejidos”

Con la cruzada de baile “Di sí a la vida con la donación de órganos y tejidos”, ha recorrido diversos estados del país y próximamente participará en un evento internacional en Florida, Estados Unidos, para seguir haciendo conciencia sobre este acto altruista.

Ernesto Héctor, con más de 16 años de experiencia en clases de zumba, no podía realizar sus actividades cotidianas. “Estuve viniendo aquí al hospital durante seis años y era muy deteriorante, cada vez peor y llegó el momento en que ya no podía caminar, comer, ni respirar, no me podía mover; se me agrandó el corazón y eso apretaba mis pulmones.”, relató.

El instructor alentó a quienes están en espera de un trasplante a no desesperarse y confiar en que cada vez las personas toman más conciencia sobre el acto altruista de la donación, mientras que invitó a quienes ya recibieron un trasplante a seguir cuidando su salud.

"Que se cuiden y lo disfruten al máximo, y que traten de que así como les donaron la esperanza de seguir viviendo, que así traten de hacer conciencia en otras personas, porque nadie está exento de todo esto, todos tenemos familiares que necesitan ya sea un riñón, pulmón, no sé, pero necesitan alguna donación”, expresó.

Al respecto, el doctor José Ángel Cigarroa López destacó que el instructor de zumba fue el segundo paciente en recibir un órgano luego de la reactivación del programa de Trasplante Cardiaco, que fue temporalmente aplazado a causa de la emergencia sanitaria.

Tratamiento postoperatorio

El especialista del IMSS señaló que todo paciente trasplantado debe tomar inmunosupresores a lo largo de su vida, con el fin de reducir el riesgo de rechazo, además otros medicamentos que le reduzcan el riesgo cardiovascular y sus otras enfermedades adicionales que padezca; esto, a la par de una buena alimentación y ejercicio de manera permanente.

Para acreditarse como donador voluntario, se puede consultar la página de internet del Centro Nacional de Trasplantes: http://www.gob.mx/cenatra o visitar la página del IMSS en la liga: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.